Bu 3 aya dikkat! Ani yağışlar ve sel baskınları olabilir
Sıcak hava etkisini göstermeye başlamışken yağışların azlığı ve düzensizliği de kuraklığı tetiklemeye devam ediyor. Uzmanlar, özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarına dikkat çekerek ani yağışların sel şeklinde etkilerini gösterebileceğini vurguladı.
Geçen yaz aylarından başlayan El-Nino, bütün dünyayı etkilemeye devam ediyor.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, son 5 aylık kuraklık ve yağış haritalarına bakıldığında yurdun pek çok yerinde kuraklığı görmenin mümkün olduğunu dile getirdi.