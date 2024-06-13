Bu 3 güne dikkat! Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek (Bugün hava nasıl olacak?)
Aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor ancak hafta sonu sıcaklıkta düşüş olacak. İstanbul'da cuma akşamı şiddetli yağış bekleniyor. Cumartesi ise sıcaklıklar İstanbul ve Bursa'da 8 derece birden düşecek. Aynı gün İzmir'de biraz serinlik olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) aşırı sıcaklara karşı uyarıda bulunurken saat 11.00-16.00 saatleri arasında yaşlı, hasta ve hamilelere güneş altında uzun süre kalınmaması yönünde çağrıda bulunuldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu...
Tüm yurt genelinde sıcaklar etkisini sürdürmeye devam ediyor.