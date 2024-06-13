Bu 3 güne dikkat! Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek (Bugün hava nasıl olacak?)

Aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor ancak hafta sonu sıcaklıkta düşüş olacak. İstanbul'da cuma akşamı şiddetli yağış bekleniyor. Cumartesi ise sıcaklıklar İstanbul ve Bursa'da 8 derece birden düşecek. Aynı gün İzmir'de biraz serinlik olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) aşırı sıcaklara karşı uyarıda bulunurken saat 11.00-16.00 saatleri arasında yaşlı, hasta ve hamilelere güneş altında uzun süre kalınmaması yönünde çağrıda bulunuldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu...

Bu 3 güne dikkat! Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Tüm yurt genelinde sıcaklar etkisini sürdürmeye devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bu 3 güne dikkat! Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Hava sıcaklıkları halen Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyrediyor.

Bu 3 güne dikkat! Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıkların batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor.

Bu 3 güne dikkat! Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

Perşembe günü İstanbul ve Ankara 35, İzmir 42, Bursa 38, Antalya 37 derece. 

Bu 3 güne dikkat! Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

CUMA AKŞAMINA DİKKAT!

Güneş çarpması tehlikesi hala en yüksek seviyede. 

İstanbul'da cuma akşamı şiddetli yağış bekleniyor.

Cumartesi sıcaklık İstanbul ve Bursa'da  8 derece birden düşecek. Aynı gün İzmir'de biraz serinleyecek.

Bu 3 güne dikkat! Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

Marmara'da rüzgar biraz sert esecek ama hava çok sıcaklığı etkisini sürdürecek.

Edirne ve Aakarya 37, Balıkesir 41 derece.

Bu 3 güne dikkat! Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

Cuma Trakya'da şiddetli yağış bekleniyor.

Uzmanlar, sel tehlikesine karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. 

Bu 3 güne dikkat! Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

İç Anadolu'da sıcaklık ise çok yüksek.

Eskişehir 38, Konya ve Kayseri 36, Sivas 32 derece.

Cumartesi bölgede sağanak geçişleri olacak.

Bu 3 güne dikkat! Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

Ege iki gün daha aşırı sıcak.

Yetkililer zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini bildirdi. 

Manisa ve Denizli 43, Aydın 44, Muğla 41, Kütahya 36, Bodrum 38 derece.

Cuma Ayfonkarahisar ve Kütahya'da yağış bekleniyor.

Bu 3 güne dikkat! Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

Akdeniz'de Kahramanmaraş 40, Adana 38, Isparta 39, Hatay 38 derece.

Cuma ve  bayram boyunca yüksek sıcaklıklar devam edecek. 

Bu 3 güne dikkat! Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

Karadeniz'de Bolu, Kastamonu ve Tokat boyunca sıcaklık 34-36 derece.

Trabzon ve Samsun tarafında 28-30 derece ve bağıl nem oranı yüksek.

Batı Karadeniz'de cuma akşamı ve cumartesi kuvvetli yağış bekleniyor. 

Bu 3 güne dikkat! Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

Doğu Anadolu geneli açık.

Erzurum 26, Malatya 35 derece.

Güneydoğu'da sıcaklık biraz daha artacak. Gaziantep 38, Şanlıurfa 40 derece. 

Doğu Anadolu'da hafta sonu yine sağanak var.

Bu 3 güne dikkat! Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 13
Bu 3 güne dikkat! Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 14
Bu 3 güne dikkat! Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 15
Bu 3 güne dikkat! Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 16
Bu 3 güne dikkat! Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek (Bugün hava nasıl olacak?) - 17
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