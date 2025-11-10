Bu ağacı dikene devlet yüzde 75 destek verecek

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklama şu şekilde:

"2025 TAKE projeleri kapsamında kapama kestane bahçesi projesi başvuruları başladı. Bakanlığımız tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında, TBS sistemine kayıtlı arazilerde en az 1 dekar alanda kapama kestane bahçesi tesisi için yüzde 75 Bakanlık, yüzde 25’i çiftçi katkılı fidan desteği sağlanacaktır.