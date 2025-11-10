Bu ağacı dikene devlet yüzde 75 destek verecek

Düzce İl Tarım Müdürlüğü yüzde 75’i bakanlık destekli kapama kestane bahçesi projesi başvurularının başladığını duyurdu.

Kapama kestane bahçesi projesi başvuruları başladı. Başvuru son tarihi 14 Kasım 2025 olarak bildirildi.

İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklama şu şekilde:

 

"2025 TAKE projeleri kapsamında kapama kestane bahçesi projesi başvuruları başladı. Bakanlığımız tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında, TBS sistemine kayıtlı arazilerde en az 1 dekar alanda kapama kestane bahçesi tesisi için yüzde 75 Bakanlık, yüzde 25’i çiftçi katkılı fidan desteği sağlanacaktır.

Kestane bahçesi kurmak isteyen üreticilerimizin dikkatine. Başvurular 14 Kasım 2025 mesai bitimine kadar İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize yapılacaktır" denildi.