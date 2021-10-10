Bu ailede herkes

Ankara'da Zuhal ve Kadri Özün çiftiyle kızları Gökçin ile oğulları Gökhür, Türk Hava Kurumu'nda (THK) aldıkları eğitimle oldu. Baba emekli olurken, anne hem THK Uçuş Akademisi'nde öğretmen hem de Kıbrıs Girne Üniversitesi Yakındoğu 'ta eğitim müdürü olarak görevini sürdürüyor. Kardeşi Gökçin ile kurumda uçuş eğitimini sürdüren Gökhür ise aynı zamanda Kıbrıs'ta annesinin yanında eğitmen olarak görev yapıyor.

Haberler - DHA 10.10.2021 - 12:04

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Ankara'da Kadri Özün (65), sivil havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu ların yetiştirildiği THK Uçuş Akademisi'nde 1973 yılında 2 yıllık uçuş eğitimine başlayarak oldu. Özün, ardından akademide uçuş öğretmenliği yaparken, aynı zamanda kurum bünyesindeki Planör Okulu'nda 'uçuş eğitim müdürlüğü' görevini üstlendi.
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Kadri Özün, Planör Okulu'nda 1976'da uçuş eğitimi verdikten sonra kendisi gibi öğretmen olan Zuhal Özün(62) ile 1981'de evlendi. Göklere aşık olan çift, 1982'de dünyaya gelen oğullarına 'Gökhür', 1992'de doğan kızlarına da 'Gökçin' ismini verdi.
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ÇOCUKLAR, ANNE VE BABALARININ İZİNDEN GİTTİ

Kurumda eğitim uçaklarının arasında büyüyen Gökhür(39) ve Gökçin(29) de anne ve babasının izinden gitti. Gökhür ve Gökçin, kurumda aldıkları uçuş eğitimiyle oldu.
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BABA EMEKLİ OLDU, ANNE VE ÇOCUKLARI ÇALIŞIYOR

Kadri Özün, THK Uçuş Akademisi'nde uçuş öğretmenliği, hava taksi luğu, yangın ve ilaçlama luğu yaptıktan sonra 1989'da ayrılarak özel şirketlerde kaptan olarak çalıştı, 2004 yılında da emekli oldu.
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Zuhal Özün ise eşinden aldığı uçuş eğitiminin ardından kurumda uçuş öğretmenliğini sürdürürken, Kıbrıs Girne Üniversitesi Yakındoğu 'ta da 'eğitim müdürü' olarak görev yapıyor.
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Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü'nü bitiren ve 11 yıldır havacılıkla uğraşan Gökçin Özün, öğrenci olarak THK ve farklı kurumlarda eğitimine devam ederken, ağabeyi 21 yıllık Gökhür Özün ise THK'da eğitimine devam ederken, annesiyle beraber Kıbrıs Girne üniversitesi Yakındoğu 'ta 'kalite müdürü' ve ' eğitmeni' olarak da çalışıyor.

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''YILLARCA BERABER UÇTUK''

Zuhal Özün, babası havacı emekli Kurmay Albay Orhan Şenyuva'nın izinden gittiğini anlatarak, "Ata'mızın kurmuş olduğu THK'da babam emekli kurmay Albay Orhan Şenyuva’nın izinden devam ettim. 16 yaşında amatör olarak paraşüte başladım. 18 yaşında paraşüt öğretmeni oldum. 20 yaşında hem planör hem uçakta uçuşa başladım'' dedi.
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Eşiyle THK'da tanıştıklarını ve evlendikten sonra da beraber uçmaya devam ettiklerini söyeleyen Özün, ''2 çocuğumuz da izimizden devam etti. Uçuşlarıma da aynı zamanda çocuklarımla birlikte devam etmekten dolayı gururluyum. Kızım da oğlum da bizim mesleğimizi seçti" diye konuştu.

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''AİLECEK UÇUYORUZ''

Kadri Özün ise ailece olmanın verdiği gururla yaşadığını söyleyerek, "THK'da 1973 yılında uçuşa başladım. 2004 yılına kadar yaklaşık 11 bin saat uçuşla emekli oldum. Eşimle THK'da beraber çalışıyorduk. Orada uçuş eğitimine başladığı zaman öğretmenlik yaptım. Hocasıydım, kocası oldum. cek uçuyoruz" ifadelerini kullandı.

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TÜRK KADINLARINA ROL MODEL OLMAK İSTİYOR

Gökçin Özün ise 'nin ilk kadın larından Sabiha Gökçen'i ve annesini örnek aldığını söyleyerek, ''Havacı bir aileden olmak, uçmak mükemmel bir şey. Umarım ben de ileride annem ve Sabiha Gökçen gibi başka Türk kadınlarına rol model olabilirim'' dedi.

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''BURAYA AİT OLDUĞUMU ANLADIM''

Kimya mezunuyum ama mesleğini sevmediği için kimyagerlik yapmadığını ifade eden Özün, ''Ne zaman havaalanına gelsem, uçaklara bindiğimde buraya ait olduğumu anladım. Ofis manzaranız tamamen bulutlar ve mavi gökyüzü'' diye konuştu.
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İLK UÇUŞUNA ANNESİNİN KARNINDA BAŞLAMIŞ

Gökhür Özün ise uçuşa ilk annesinin karnında başladığına dikkat çekerek, "2000 yılında lisansımı aldım. Ondan sonra devam ettim. Şu anda annemle beraber Kıbrıs Girne Üniversitesi Yakın Doğu 'ta kalite müdürü ve olarak çalışıyorum. olarak havacılığın her dalında olduk" dedi.

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