Haberler - DHA 10.10.2021 - 12:04
Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü'nü bitiren ve 11 yıldır havacılıkla uğraşan Gökçin Özün, öğrenci pilot olarak THK ve farklı kurumlarda eğitimine devam ederken, ağabeyi 21 yıllık pilot Gökhür Özün ise THK'da eğitimine devam ederken, annesiyle beraber Kıbrıs Girne üniversitesi Yakındoğu Havacılık'ta 'kalite müdürü' ve 'pilot eğitmeni' olarak da çalışıyor.
Eşiyle THK'da tanıştıklarını ve evlendikten sonra da beraber uçmaya devam ettiklerini söyeleyen Özün, ''2 çocuğumuz da izimizden devam etti. Uçuşlarıma da aynı zamanda çocuklarımla birlikte devam etmekten dolayı gururluyum. Kızım da oğlum da bizim mesleğimizi seçti" diye konuştu.
Kadri Özün ise ailece pilot olmanın verdiği gururla yaşadığını söyleyerek, "THK'da 1973 yılında uçuşa başladım. 2004 yılına kadar yaklaşık 11 bin saat uçuşla emekli oldum. Eşimle THK'da beraber çalışıyorduk. Orada uçuş eğitimine başladığı zaman öğretmenlik yaptım. Hocasıydım, kocası oldum. Ailecek uçuyoruz" ifadelerini kullandı.
Gökçin Özün ise Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından Sabiha Gökçen'i ve annesini örnek aldığını söyleyerek, ''Havacı bir aileden olmak, uçmak mükemmel bir şey. Umarım ben de ileride annem ve Sabiha Gökçen gibi başka Türk kadınlarına rol model olabilirim'' dedi.
Gökhür Özün ise uçuşa ilk annesinin karnında başladığına dikkat çekerek, "2000 yılında pilot lisansımı aldım. Ondan sonra devam ettim. Şu anda annemle beraber Kıbrıs Girne Üniversitesi Yakın Doğu Havacılık'ta kalite müdürü ve pilot olarak çalışıyorum. Aile olarak havacılığın her dalında olduk" dedi.