Eşiyle THK'da tanıştıklarını ve evlendikten sonra da beraber uçmaya devam ettiklerini söyeleyen Özün, ''2 çocuğumuz da izimizden devam etti. Uçuşlarıma da aynı zamanda çocuklarımla birlikte devam etmekten dolayı gururluyum. Kızım da oğlum da bizim mesleğimizi seçti" diye konuştu.