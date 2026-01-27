Bu balığı iki kişi zor taşıdı. 39 bin lira değerindeki dev turna Elazığ'da yakalandı
27.01.2026 11:56
İHA
Elazığ'daki balıkçılar Murat Nehri'nde 78 kilogram ağırlığında dev bir turna balığı yakaladı. Neredeyse insan ağırlığındaki balığın kilosu 500 liradan satışta.
Elazığ'da yakalanan 78 kilogram ağırlığındaki turna balığını iki kişi zor taşıdı. Dev balık kilosu 500 liradan satışa çıkarıldı.
Et halinde kilosu 500 liradan satışa çıkan balık, alıcılarını bekliyor. Yakalanan 1 metre 71 santimetre uzunluğunda ve 78 kilogram ağırlığındaki turna balığını, iki kişinin zor taşıdığı görüldü.
Balığı Murat Nehri'nde yakaladıklarını aktaran balıkçı Ramazan Erdoğan, "Bu sezon gelen en büyük turna balığı oldu. Yağışlar başlarsa bunun daha büyüklerini bekliyoruz. Vatandaşların zaten turna balığına yoğun ilgisi var." diyerek balığın haber olması halinde il dışından bile telefon aldıklarını aktardı.