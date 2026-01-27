Bu balığı iki kişi zor taşıdı. 39 bin lira değerindeki dev turna Elazığ'da yakalandı

27.01.2026 11:56

Elazığ'daki balıkçılar Murat Nehri'nde 78 kilogram ağırlığında dev bir turna balığı yakaladı. Neredeyse insan ağırlığındaki balığın kilosu 500 liradan satışta.

Elazığ'da yakalanan 78 kilogram ağırlığındaki turna balığını iki kişi zor taşıdı. Dev balık kilosu 500 liradan satışa çıkarıldı. 

Et halinde kilosu 500 liradan satışa çıkan balık, alıcılarını bekliyor. Yakalanan 1 metre 71 santimetre uzunluğunda ve 78 kilogram ağırlığındaki turna balığını, iki kişinin zor taşıdığı görüldü.

Balığı Murat Nehri'nde yakaladıklarını aktaran balıkçı Ramazan Erdoğan, "Bu sezon gelen en büyük turna balığı oldu. Yağışlar başlarsa bunun daha büyüklerini bekliyoruz. Vatandaşların zaten turna balığına yoğun ilgisi var." diyerek balığın haber olması halinde il dışından bile telefon aldıklarını aktardı. 

Balığı et halinde temizleyip satılacağı bilgisini de veren esnaf, kilo fiyatının 500 lira olduğunu açıkladı. DEv turnanın tamamen satılması halinde, balıkçılar 39 bin lira kazanacak.