Bu balık çeyrek altınla yarışıyor. 7,5 kilo ağırlığında, değeri 10 bin 500 lira
07.02.2026 11:13
Son Güncelleme: 07.02.2026 11:38
İHA
Sivas’ta satışa sunulan 7,5 kiloluk dev orfoz balığı çeyrek altınla yarışıyor. Tezgahtaki dev balığın fiyatı ise 10 bin 500 lira.
Sivas’ta satışa sunulan dev orfoz balığı büyüklüğüyle dikkat çekiyor.
Kilosu bin 400 liradan satışa sunulurken toplam fiyatı yaklaşık 10 bin 500 liraya ulaşan balık nadir bulunuyor.
Orfoz balığı, büyüklüğü kadar fiyatıyla da vatandaşların ilgisini çekiyor.
Balıkçı İrfan Yıldız, "Muhteşem bir balık, Akdeniz balığıdır; tutulması zor, nadir çıkan bir balıktır." dedi.
18 yaşına kadar dişi, 18 yaşından sonra erkek bir balık olduğunu ifade eden Yıldız, "7,5 kilosunun fiyatı ise 10 bin 500 liradır; küçük altın verene bu balığı veriyorum. Adeta altınla yarışıyor, çeyrek altın getirene bir tane orfoz veriyorum." ifadelerini kullandı.