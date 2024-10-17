Bu balın fiyatı 2 bin 500 TL! "El değmiyor, tamamen doğal"
Suni kovanlara nazaran daha doğal bir üretim şekli ile dikkat çeken karakovan balının hasadı tamamlandı. Rekolteye göre fiyatı belirlenen karakovan balının kilogramı ortalama 2 bin 500 TL'den satılıyor
Zemine yerleştirilen suni kovanlara nazaran yerden metrelerce yükseklikteki ağaçların tepelerine ve dallarına iplerle çekilerek yerleştirilen kara kovanlar, arıların üretim sezonu tamamlandığında çıkarıldıkları yerlerden indirilerek hasat ediliyor.
Özenle kovanların içerisinden alınan ballar satılmak üzere kavanozlara dolduruluyor. Rekolteye göre fiyatı belirlenen karakovan balının kilogramı ortalama 2 bin 500 TL'den satılıyor.