Bu balonlar her gün gökyüzüne salınıyor: Havada patlayıp yeryüzüne düşüyor

Türkiye'nin 9 noktasından her gün iki kez gökyüzüne salınan meteorolojik amaçlı balonlar, atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildirerek, uzmanların hava tahmini yapmalarına yardımcı oluyor. Balonlar, Türkiye'de her gün 14.30 ile 02.30 saatlerinde iki kez gökyüzüne salınırken basınç nedeniyle patlayan balonların yeryüzüne düştüğü ifade edildi.

Bu balonlar her gün gökyüzüne salınıyor: Havada patlayıp yeryüzüne düşüyor - 1

Meteoroloji balonları, atmosferin yüksek katmanlarındaki meteorolojik parametre değerlerinin tahmin edilmesi amacıyla kullanılıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bu balonlar her gün gökyüzüne salınıyor: Havada patlayıp yeryüzüne düşüyor - 2

Türkiye'nin 9 noktasından her gün gökyüzüne salınan meteoroloji balonları, atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildirerek, hava tahmini oluşturulmasında önemli rol oynuyor.

Bu balonlar her gün gökyüzüne salınıyor: Havada patlayıp yeryüzüne düşüyor - 3

Salındıktan 90 dakika sonra 35 kilometreye kadar yükselen balon, bir süre sonra basınç nedeniyle patlıyor.

Bu balonlar her gün gökyüzüne salınıyor: Havada patlayıp yeryüzüne düşüyor - 4

Balonun altına bağlanan ve verileri merkeze gönderen tek kullanımlık cihaz, üzerindeki mini paraşüt sayesinde yeryüzüne yumuşak iniş yapıyor.

Bu balonlar her gün gökyüzüne salınıyor: Havada patlayıp yeryüzüne düşüyor - 5

Cihazdan otomatik aktarılan veriler, bilgisayardan anlık takip edilebiliyor.

Bu balonlar her gün gökyüzüne salınıyor: Havada patlayıp yeryüzüne düşüyor - 6

Dünya genelinde "Greenwich saati" baz alınarak bırakılan meteoroloji balonları, Türkiye'de her gün 14.30 ile 02.30 saatlerinde iki kez gökyüzüne salınıyor.

Bu balonlar her gün gökyüzüne salınıyor: Havada patlayıp yeryüzüne düşüyor - 7

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünde görevli meteoroloji uzmanı İbrahim Temizgül, meteorolojik amaçlı balonun "yüksek seviye gözlemleri" olarak tabir ettikleri gözlem sistemi olduğunu söyledi.

Bu balonlar her gün gökyüzüne salınıyor: Havada patlayıp yeryüzüne düşüyor - 8

Dünyada birçok noktada meteoroloji gözlem istasyonu bulunduğunu belirten Temizgül, "Hava tahmini yapmak için atmosferin yüksek katmanlarındaki meteorolojik parametrelerin değerlerinin bilinmesi gerekiyor. Bu sebeple Türkiye'de 9, dünyada da bine yakın noktada yüksek seviye gözlemleri dediğimiz, balonun altına bağladığımız cihazla meteorolojik parametreleri ölçen balonları kullanıyoruz." dedi.

Bu balonlar her gün gökyüzüne salınıyor: Havada patlayıp yeryüzüne düşüyor - 9

Temizgül, cihazın bağlandığı balonu hidrojen veya helyum gazıyla doldurup atmosfere bıraktıklarını anlattı.

Bu balonlar her gün gökyüzüne salınıyor: Havada patlayıp yeryüzüne düşüyor - 10

Son yıllarda hava tahminlerinde yerli cihazlar kullandıklarını vurgulayan Temizgül, "Cihazlarda değişik ülkelerin üretimi var. Son yıllarda teknoloji atılımımızla bu alanda yerli cihazlar da üretilmekte. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yerli yüksek seviye gözlem cihazı kullanmaktayız." ifadesini kullandı.

Bu balonlar her gün gökyüzüne salınıyor: Havada patlayıp yeryüzüne düşüyor - 11

"BUNU SİZE GETİRELİM Mİ?" DİYE SORUYORLAR

Meteorolojik amaçlı balonların serbest atmosfer koşullarında yükseldiğini dile getiren Temizgül, şunları kaydetti:

"Basınç sebebiyle bu balonlar belirli noktada patlıyor ve yeryüzüne düşüyor. Bazen vatandaşın bahçesine, çatısına düşüyor. Vatandaş bunları görüyor, tedirgin olabiliyor ama bunu önlemek için cihazlarımızın üzerinde amblemler, yazılar var, vatandaşın korkuya kapılmaması için. Cihazı bulup, 'Bunu size getirelim mi? Tekrar kullanacak mısınız? gibi vatandaşlarımızın bizimle iletişimi olabiliyor."

Bu balonlar her gün gökyüzüne salınıyor: Havada patlayıp yeryüzüne düşüyor - 12

Temizgül, vatandaşların getirdiği cihazları imha ettiklerini sözlerine ekledi.

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