Bu balonlar her gün gökyüzüne salınıyor: Havada patlayıp yeryüzüne düşüyor
Türkiye'nin 9 noktasından her gün iki kez gökyüzüne salınan meteorolojik amaçlı balonlar, atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildirerek, uzmanların hava tahmini yapmalarına yardımcı oluyor. Balonlar, Türkiye'de her gün 14.30 ile 02.30 saatlerinde iki kez gökyüzüne salınırken basınç nedeniyle patlayan balonların yeryüzüne düştüğü ifade edildi.
Meteoroloji balonları, atmosferin yüksek katmanlarındaki meteorolojik parametre değerlerinin tahmin edilmesi amacıyla kullanılıyor.