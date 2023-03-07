"Bu bina çürüktür" pankartı astı, evi boşalttı

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki bir apartman dairesinde oturan kiracı, binanın olası bir depreme dayanamayacak kadar kötü durumda olduğunu göstermek için evin balkonuna "Bu bina çürüktür" pankartı astıkdan sonra daireyi boşalttı.

"Bu bina çürüktür" pankartı astı, evi boşalttı - 1

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın en üst katında kiracı olarak oturan Canan Coşkun, 55 yıllık binanın kolonları ve duvarlarında çatlak olduğunu iddia ederek, daireyi boşalttı.

"Bu bina çürüktür" pankartı astı, evi boşalttı - 2

Coşkun evden ayrılmadan önce binanın dış cephesine 'Bu bina çürüktür' yazılı pankart astı.

"Bu bina çürüktür" pankartı astı, evi boşalttı - 3

Coşkun sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı. Mesajında "Kadıköy Yeldeğirmeni'nde 55+ yaşındaki bir binada kiracıydım. Depreme dayanıklı olmadığı için evi boşalttım. Ev sahibi arayıp kiraya vereceğini söyledi. Kiralamaya niyetlenenler olursa Rasimpaşa Mahallesindeki yapı çürüktür" dedi.

"Bu bina çürüktür" pankartı astı, evi boşalttı - 4

Apartman sakinlerinden Selen Şenocak, Canan Coşkun'un evin halini gösteren bir video çektiğini belirterek, "Binanın kolonlarında dökülme var. Kolona dokunuyor kolon içten çürümüş, dökülmeye başlıyor. İçindeki demirler görünüyor, onlar da çürümüş. Bir de beton içinde deniz kabuğu görüyor. Bu nedenle bu afişi asmış" diye konuştu.

"Bu bina çürüktür" pankartı astı, evi boşalttı - 5

Ev sahibi ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi.

"Bu bina çürüktür" pankartı astı, evi boşalttı - 6

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