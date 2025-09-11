Bu bitkiyi koparmanın cezası 557 bin lira

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA

Çinbilgel, kum zambaklarının nergisgiller ailesine ait soğanlı bir bitki olduğunu, gösterişli ve kokulu çiçeklere sahip olduklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Kum zambakları farmakolojide ve tekstilde çeşitli kullanımları olan, gelecek nesillere aktarmamız gereken bir bitki. Ancak bilinçsizce koparılması, soğanlarının sökülmesi, kentleşme ve turizm faaliyetlerinin olumsuz etkileri nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altındadır."



