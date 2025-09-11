Bu bitkiyi koparmanın cezası 557 bin lira
Manavgat Turizm Fakültesi’nden Doç. Dr. İlker Çinbilgel, nesli tükenme tehlikesi altındaki kum zambaklarını koparan ya da ticari amaçla kullananlara 557 bin lira para cezası uygulanacağını hatırlatarak vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde kıyıların eşsiz güzelliklerinden biri olan kum zambaklarının (Pancratium maritimum) çiçek açma dönemine girdiğini belirten Doç. Dr. İlker Çinbilgel, bu nadir bitkinin korunması gerektiğini vurguladı.