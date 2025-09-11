Bu bitkiyi koparmanın cezası 557 bin lira

Manavgat Turizm Fakültesi’nden Doç. Dr. İlker Çinbilgel, nesli tükenme tehlikesi altındaki kum zambaklarını koparan ya da ticari amaçla kullananlara 557 bin lira para cezası uygulanacağını hatırlatarak vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kıyıların eşsiz güzelliklerinden biri olan kum zambaklarının (Pancratium maritimum) çiçek açma dönemine girdiğini belirten Doç. Dr. İlker Çinbilgel, bu nadir bitkinin korunması gerektiğini vurguladı.


NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA

Çinbilgel, kum zambaklarının nergisgiller ailesine ait soğanlı bir bitki olduğunu, gösterişli ve kokulu çiçeklere sahip olduklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Kum zambakları farmakolojide ve tekstilde çeşitli kullanımları olan, gelecek nesillere aktarmamız gereken bir bitki. Ancak bilinçsizce koparılması, soğanlarının sökülmesi, kentleşme ve turizm faaliyetlerinin olumsuz etkileri nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altındadır."

Doç. Dr. Çinbilgel, koruma çalışmalarının üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle sürdürüldüğünü aktararak, önümüzdeki süreçte Akdeniz sahillerinde kum zambaklarının korunmasına yönelik yeni araştırmalar yapılacağını ifade etti.

Çinbilgel, Türk mevzuatında açıkça tanımlanan yaptırımlara da dikkat çekerek, "Kum zambaklarını koparmak ya da ticari amaçla kullanmak bu sene itibarıyla 557 bin 212 TL idari para cezasını gerektiriyor. Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

