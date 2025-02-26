Bu böceğin dışkısından gübre elde ediliyor! Türk bilim insanları üretti: Yiyemediği hiçbir şey yok

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Yanar, özel laboratuvarlarda ürettikleri "siyah asker sineği böceği"nin hemen hemen bütün organik atıkları yediğini, bazı besinleri aynı anda yiyebilen başka bir canlı grubunun olmadığını, özelikle gelişmiş ülkelerin bu tür böceklere büyük önem verdiğini söyledi.

Bu böceğin dışkısından gübre elde ediliyor! Türk bilim insanları üretti: Yiyemediği hiçbir şey yok - 1

Organik atıkları hızlıca yiyebilen bu böceğin dışkısından gübre elde edildiğini belirten Yanar, "Biz istiyoruz ki dünyada aynı anda, eş güdümlü şekilde bu böceği kullanalım. Özellikle yerel yönetimlerin bize kulak vermelerini istiyoruz" dedi.

Pazar atıklarından hal atıklarına, restoran atıklarından balık atıklarına kadar birçok atığı saatler içerisinde tüketen "siyah asker sineği böceği", üniversitenin laboratuvarında üretiliyor. 

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Bu böceğin dışkısından gübre elde ediliyor! Türk bilim insanları üretti: Yiyemediği hiçbir şey yok - 2
Bu böceğin dışkısından gübre elde ediliyor! Türk bilim insanları üretti: Yiyemediği hiçbir şey yok - 3

Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Oğuzhan Yanar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu böcek, özellikle gelişmiş ülkelerin üzerinde durduğu, son derece önem verdiği bir böcektir. Atık tüketim oranları çok yüksektir. Organik atık noktasında hemen hemen yiyemedikleri hiçbir şey yok.''

Bu böceğin dışkısından gübre elde ediliyor! Türk bilim insanları üretti: Yiyemediği hiçbir şey yok - 4

''Patatesin kabukları, balığın yenilmeyen baş kısmı gibi akla gelen organik anlamda ne varsa hepsini tüketebiliyor. Türün güzelliği şudur; Organik atıkları tükettiriyorsunuz ve sonrasında çok kaliteli bir gübre elde ediyorsunuz. Bunun yanı sıra böcek tavuk veya balık yetiştiriciliğinde yem olarak kullanılabiliyor. Pet yemi olarak değerlendirebiliyor.''

Bu böceğin dışkısından gübre elde ediliyor! Türk bilim insanları üretti: Yiyemediği hiçbir şey yok - 5
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