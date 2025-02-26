Bu böceğin dışkısından gübre elde ediliyor! Türk bilim insanları üretti: Yiyemediği hiçbir şey yok
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Yanar, özel laboratuvarlarda ürettikleri "siyah asker sineği böceği"nin hemen hemen bütün organik atıkları yediğini, bazı besinleri aynı anda yiyebilen başka bir canlı grubunun olmadığını, özelikle gelişmiş ülkelerin bu tür böceklere büyük önem verdiğini söyledi.
Organik atıkları hızlıca yiyebilen bu böceğin dışkısından gübre elde edildiğini belirten Yanar, "Biz istiyoruz ki dünyada aynı anda, eş güdümlü şekilde bu böceği kullanalım. Özellikle yerel yönetimlerin bize kulak vermelerini istiyoruz" dedi.
Pazar atıklarından hal atıklarına, restoran atıklarından balık atıklarına kadar birçok atığı saatler içerisinde tüketen "siyah asker sineği böceği", üniversitenin laboratuvarında üretiliyor.