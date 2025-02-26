Bu böceğin dışkısından gübre elde ediliyor! Türk bilim insanları üretti: Yiyemediği hiçbir şey yok

''Patatesin kabukları, balığın yenilmeyen baş kısmı gibi akla gelen organik anlamda ne varsa hepsini tüketebiliyor. Türün güzelliği şudur; Organik atıkları tükettiriyorsunuz ve sonrasında çok kaliteli bir gübre elde ediyorsunuz. Bunun yanı sıra böcek tavuk veya balık yetiştiriciliğinde yem olarak kullanılabiliyor. Pet yemi olarak değerlendirebiliyor.''