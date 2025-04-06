Bu böcek türüne dikkat! Bakanlık kırmızı bültenle "Aranıyor" afişi hazırladı
Tarım ve Orman Bakanlığı, Turunçgil Uzun Antenli Böceğİ (Anoplophora Chiensis) için "Aranıyor" afişleri hazırladı. Ağaçların ölümüne yol açan böceğin tespit edildiği 23 ağaç imha edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, "Aranıyor" başlığıyla Turunçgil Uzun Antenli Böceği (Anoplophora Chiensis) için kırmızı bülten hazırladı.
Türkiye'de az sayıda rastlanan ancak karantinaya tabi tutulan ve ağaçların ölümüne yol açan Turunçgil Uzun Antenli Böceği (Anoplophora Chiensis) Avcılar'daki bazı ağaçlarda tespit edildi.