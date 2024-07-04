Bu bölgelere dikkat! Yaz sağanakları geri dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?)

Perşembe günü Türkiye geneli yine çok sıcak olacak, hissedilen sıcaklık bazı şehirlerde 40 dereceleri bulacak. Batı bölgelerde ise kısa süreli yaz sağanakları görülecek. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Bu bölgelere dikkat! Yaz sağanakları geri dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

İstanbul biraz bulutlu ve nemli, kısa süreli yerel yağmurlar da görülecek. Sıcaklık biraz düşüyor 31 derece. İzmir ve Bursa'da perşembe yaz sağanakları bekleniyor, yağış öncesi hava çok nemli ve bunaltıcı olacak. Ankara'da yine sıcak bir gün, 33 derece. Cuma başkente de sağanak yağmur geliyor. Antalya'da kısa süre yağmur geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 40 dereceye yakın.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bu bölgelere dikkat! Yaz sağanakları geri dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

MARMARA

Marmara'da perşembe bölge genelinde ama özellikle Çanakkale-Balıkesir arasında sağanaklar kuvvetli olacağından tedbirli olunmalı. Edirne ve Kocaeli 32, Çanakkale ve Balıkesir 30 derece.

Bu bölgelere dikkat! Yaz sağanakları geri dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

İÇ ANADOLU

İç Anadolu'da Eskişehir-Çankırı arasında kısa süre görülecek yağış, cuma Konya ve Kırıkkakale kadar ilerleyecek. Bölge yine çok sıcak Eskişehir 31, Konya 32, sivas ve Kayseri 35 derece.

Bu bölgelere dikkat! Yaz sağanakları geri dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

EGE

Ege'de artan bağıl nem, birçok şehirde kısa süren yaz sağanaklarına neden olacak. Bölgede rüzgarlar hafifledi Manisa 34, Denizli 35, Muğla 30, Kütahya ve Bodrum 31 derece. Cuma günü de iç Ege'de yağış devam edecek.

Bu bölgelere dikkat! Yaz sağanakları geri dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

AKDENİZ

Akdeniz'de sahillerde çok nemli ve bunaltan bir hava var. Isparta ve Burdur'da yerel yağışlar var, bölgenin kalanında ise hava açık. Isparta 30, Kahramanmaraş 36 derece. Hissedilen sıcaklık Adana'da 40, Mersin'de 38, Hatay'da 36 dereceye çıkıyor.

Bu bölgelere dikkat! Yaz sağanakları geri dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

KARADENİZ

Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Trabzon, Gümüşhane civarında yerel sağanak yağmur görülebilecek. Sıcaklıklar temmuz ortalamasının üzerinde. Bolu 28, Kastamonu 32, Samsun ve Trabzon 30 derece.

Doğu Anadolu'da Erzincan-Erzurum arasında yağış perşembe daha kısa süreli ancak hafta sonu yine şiddetlenebilir, sele karşı dikkatli olunmalı. Erzurum 28, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da sıcaklıklar tekrar 40 dereceye dayandı. Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece.

Bu bölgelere dikkat! Yaz sağanakları geri dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 7
Bu bölgelere dikkat! Yaz sağanakları geri dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 8
Bu bölgelere dikkat! Yaz sağanakları geri dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 9
Bu bölgelere dikkat! Yaz sağanakları geri dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 10
Bu bölgelere dikkat! Yaz sağanakları geri dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

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