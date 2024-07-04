Bu bölgelere dikkat! Yaz sağanakları geri dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul biraz bulutlu ve nemli, kısa süreli yerel yağmurlar da görülecek. Sıcaklık biraz düşüyor 31 derece. İzmir ve Bursa'da perşembe yaz sağanakları bekleniyor, yağış öncesi hava çok nemli ve bunaltıcı olacak. Ankara'da yine sıcak bir gün, 33 derece. Cuma başkente de sağanak yağmur geliyor. Antalya'da kısa süre yağmur geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık 40 dereceye yakın.