Bu çiçeği koparmanın cezası 577 bin lira: Ülkemizde 52 türü bulunuyor

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde bulunan Türkiye'nin tek ters lale koleksiyon bahçesinde, yılın sadece 20 günü hayatta kalan ters laleler çiçek açtı. Doğada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan endemik çiçeği koparanlara 2025 yılı itibariyle tam 577 bin lira ceza uygulanıyor.

Bu çiçeği koparmanın cezası 577 bin lira: Ülkemizde 52 türü bulunuyor - 1

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde bulunan Türkiye'nin tek ters lale koleksiyon bahçesinde 34'ü ülkenin değişik bölgelerinden, 4'ü yurt dışından temin edilmek üzere 38 tür bulunuyor.

Ziraat Mühendisi Meral Aslay, "Ters lale (Fritillaria) cinsi ülkemizin önemli gen kaynakları içerisinde yer alıyor. Dünyada 170 tür mevcut olup bunun 52 türü ülkemiz doğasında yer alırken bunların 29 tür endemiktir. Bu durum bizim ne kadar zengin olduğumuzun bir göstergesidir" diye konuştu.

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Bu çiçeği koparmanın cezası 577 bin lira: Ülkemizde 52 türü bulunuyor - 2

Ziraat Mühendisi Meral Aslay, Türkiye'ye ait türlerin izinsiz olarak yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğunu belirterek, "Bu türlerin doğadan izinsiz toplanması ve doğanın tahrip edilmesinin cezası, 2025 yılı itibariyle tam 577 bin liradır'' ifadelerini kullandı.

Bu çiçeği koparmanın cezası 577 bin lira: Ülkemizde 52 türü bulunuyor - 3

Güzelliğiyle dillere destan olan ters laleler, yılda sadece 20 gün boyunca görülebiliyor. 

Bu çiçeği koparmanın cezası 577 bin lira: Ülkemizde 52 türü bulunuyor - 4

Doğal yetişme alanı geniş olsa da, güzelliği nedeniyle en fazla zarar gören doğal türlerin başında geliyor. Bu nedenle ters lalelerin korunması amacıyla çeşitli projeler yürütülüyor.

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