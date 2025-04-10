Bu çiçeği koparmanın cezası 577 bin lira: Ülkemizde 52 türü bulunuyor

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde bulunan Türkiye'nin tek ters lale koleksiyon bahçesinde 34'ü ülkenin değişik bölgelerinden, 4'ü yurt dışından temin edilmek üzere 38 tür bulunuyor.

Ziraat Mühendisi Meral Aslay, "Ters lale (Fritillaria) cinsi ülkemizin önemli gen kaynakları içerisinde yer alıyor. Dünyada 170 tür mevcut olup bunun 52 türü ülkemiz doğasında yer alırken bunların 29 tür endemiktir. Bu durum bizim ne kadar zengin olduğumuzun bir göstergesidir" diye konuştu.