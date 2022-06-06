Bu çileğin kilosu 200 TL

Toplamasının çok meşakkatli olduğunu çünkü dikey arazilerde olduğu için gitmesi ve bulmasının zor olduğunu belirten Kocatürk, "Ortalama günlük yarım kilo ile bir kilo arasında toplayabiliyoruz. Zor şartlar altında düşme tehlikeleri geçirerek toplanıyor. Isırgan ilaçları dağ çileklerine çok büyük zarar veriyor. Eğer ilaçlama ve ot biçme işlemleri yapmazsa vatandaşlar doğada bu çilekleri bulmak daha kolay olacak" dedi.