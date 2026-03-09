Bu da APP plaka kuyruğu. 140 bin lira ceza yememek için akın ettiler
09.03.2026 16:21
İHA
Şanlıurfa'da kamuoyunda "APP" olarak bilinen standart dışı plaka kullanan araç sahipleri, plaka değişimi için şoförler ve otomobilciler esnaf odası önünde uzun kuyruk oluşturdu.
Şanlıurfa'da yüzlerce kişi APP plaka kuyruğu oluşturdu. Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler çerçevesinde, 27 Şubat'tan itibaren araçlarında standart dışı plaka "Amerikan Pres Plaka" (APP) takılı sürücülere 140 bin lira para cezası, sürücü belgelerine 30 günlüğüne el konulması ve aracın 30 gün süre ile trafikten men kararı verilmişti.
Alınan kararı duyan vatandaşlar, gerekli evrak ve para tahsilat işlemlerinin ardından bağlı bulunduğu ilin şoförler odasının yolunu tuttu. Fahiş ceza nedeniyle bir an önce işlemini yapmak isteyen yüzlerce kişi, Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası önünde uzun kuyruk oluşturdu.
"MAĞDUR DEĞİLİZ DESEK YALAN OLUR"
3 saat 15 dakikadır sırada beklediğini belirten Mustafa Şen, "Saat şuan 13.40, biz 10.25'te buraya geldik. 3 saat 15 dakikadır sırada bekliyorum. Mağdur değiliz desek yalan olur. Parasında da değilim, kaç saattir bu şekilde sırada bekliyoruz. Hadi gençleri geçtim, yaşlılar da var. Randevulu sistemle bu işlemler yapılabilirdi." dedi.
"RAMAZAN VAKTİ MAĞDUR EDİLDİK"
Sırada bekleyen vatandaşlardan Halil Taş, "Sabah saat 09.00'dan beri sırada bekliyoruz. Bu ramazan vakti mağdur edildik. 2026 yılında yaşadığımız duruma bakın, ne yapalım bilmiyoruz." şeklinde konuştu.
Araçlarda görsel olarak daha iyi olduğu gerekçesiyle kullanılan Avrupa pres plakalar (APP), birçok şoför için ciddi sorun oldu.
Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle, APP plakalara ağır para cezası öngörüldü. Yasa dışı yöntemlerle sahte olan kalın puntolarla basılmış bu plakalara 140 bin liraya kadar kadar ceza kesiliyor ve araçlar trafikten men ediliyor.
İlk cezada 140 bin lira, ikinci defa yakalanılma durumunda 280 bin lira ceza kesiliyor. Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılacak. 204'üncü madde "Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." olarak yer alıyor.
Geçtiğimiz günlerde APP plaka cezası ile ilgili yeni bir karar alınmış, standart dışı plakalara 1 Nisan'a kadar ceza kesilmemesi kararlaştırılmıştı.