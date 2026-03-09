Bu da APP plaka kuyruğu. 140 bin lira ceza yememek için akın ettiler

Araçlarda görsel olarak daha iyi olduğu gerekçesiyle kullanılan Avrupa pres plakalar (APP), birçok şoför için ciddi sorun oldu.

Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle, APP plakalara ağır para cezası öngörüldü. Yasa dışı yöntemlerle sahte olan kalın puntolarla basılmış bu plakalara 140 bin liraya kadar kadar ceza kesiliyor ve araçlar trafikten men ediliyor.

İlk cezada 140 bin lira, ikinci defa yakalanılma durumunda 280 bin lira ceza kesiliyor. Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılacak. 204'üncü madde "Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." olarak yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde APP plaka cezası ile ilgili yeni bir karar alınmış, standart dışı plakalara 1 Nisan'a kadar ceza kesilmemesi kararlaştırılmıştı.