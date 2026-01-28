Bu da Bitlis tarzı iglo. Kardan çay evi yaptı, ismini "Sibirya" koydu

Sait Erçetin, kardan çay evinin hem kışın zorlu şartlarına dikkat çekmek hem de insanlara moral vermek için yapıldığını söyledi.

Adilcevaz’da renkli görüntülere sahne olan kardan çay evi, ilçede kışın sadece zorluk değil, aynı zamanda eğlence ve dayanışma da getirdiğini gösterdi.