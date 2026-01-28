Bu da Bitlis tarzı iglo. Kardan çay evi yaptı, ismini "Sibirya" koydu

28.01.2026 09:24

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bir esnaf, etkili olan kar yağışını fırsata çevirerek igloya benzer (Arktik bölgesinde kar ve buzdan inşa edilen ev) kardan çay evi yaptı. İsmini de "Sibirya Çayevi" koydu.

Günlerdir aralıksız yağan kar sonrası iş yerinin önünde biriken karları değerlendiren esnaf, kürekle şekil verdiği kar kütlelerinden çay ocağına benzer bir bölüm oluşturdu.

Kısa sürede ortaya çıkan kardan çay evi, görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

Soğuk havaya rağmen kardan çay evinin önünde hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, çalışmayı etkili ve eğlenceli bulduklarını ifade etti.

Sait Erçetin, kardan çay evinin hem kışın zorlu şartlarına dikkat çekmek hem de insanlara moral vermek için yapıldığını söyledi.

 

Adilcevaz’da renkli görüntülere sahne olan kardan çay evi, ilçede kışın sadece zorluk değil, aynı zamanda eğlence ve dayanışma da getirdiğini gösterdi.