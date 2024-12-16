Bu da pilavbulans: Ustalığı bıraktı pilavcılığa başladı

Şimdilerde hem dükkanım var hem de birden fazla tezgahım var. Bu pilavbulans aracını görenler hayrete düşüyordu, alışmaları biraz zaman aldı. Pilav, tavuk ile ayran üç çeşit yapıyor ve 100 liradan satıyorum. Bazı yerlerde bu şekilde 150 ile 200 lira arasında fiyatlar var ama ben sanayi ortamında yetiştiğim için ben bu fiyata veriyorum” dedi.