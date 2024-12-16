Bu da pilavbulans: Ustalığı bıraktı pilavcılığa başladı
Sakarya'da çocuk yaşlarda girdiği sanayi ortamında birçok iste çalıştıktan sonra ustalığı bırakan 35 yaşındaki adam, pilavbulans adını verdiği ekmek teknesinde kendisini arayan müşterilerin ayağına pilav götürerek geçimini sağlıyor.
Sakarya'da çocuk yaşlarda sanayi ortamına giren ve boya, kaporta, kaynak gibi birçok işlerde çalıştıktan sonra ustalığı bırakan 35 yaşındaki Emre Ardıç, 6 yıldır pilavbulans adını verdiği ekmek teknesinde kendisini arayan müşterilerin ayağına pilav götürerek geçimini sağlıyor.