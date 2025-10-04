Bu da "Sushi Kadayıf": Uzak Doğu'dan gelen müşterilerinden esinlendi

Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik, bu yaz iş yerine Uzak Doğu ülkelerinden gelen onlarca müşterilerinden esinlenip onlara uygun bir ürün yapmak istedi.



Bunun üzerine AR-GE çalışmalarına başlayan Geyik, 'Sushi Kadayıf'ta karar kıldı. Fıstık ezmesinin içerisine muz ve kadayıf koyup Sushi matına sarıp yanında da çikolata sos ile servis eden Geyik, yeni ürünü önce iş yerinde çalışanlarına ardından da müşterilerine denetti.