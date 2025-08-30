Bu düzenek görenler şaşırtıyor: Vızır vızır çalışan arılar 15. kata bal götürüyor
Kayseri'de yaşayan arıcı Şahin Orhan'ın 15. kattaki evine kurduğu arı düzeneği görenleri şaşırtırken; duvara açılan delikten çıkan arılar gün boyu şehrin farklı noktalarındaki ağaçlardan polen ve nektar toplayarak kovanlarına geri geliyor.
Kayseri'de 30 yıl önce arıcılığa başlayan Şahin Orhan, gün geçtikçe arılara olan ilgisi geliştirerek farklı yöntemler denedi.
Kendi köyünde bal üretimine devam eden Orhan, şehir merkezindeki evinde de arılarından ayrılamadı. Evin oturma odasına kovan yerleştiren, duvarı delerek boru ile dışarı çıkaran Şahin Orhan, son olarak arılarını da kovana yerleştirdi. Özel olarak geliştirdiği yöntem ile arılar boru aracılığı dışarı çıkarken, şehir merkezindeki ağaçların çiçeklerinden polen ve nektar toplayarak geri kovanlarına dönüyor.