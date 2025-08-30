Bu düzenek görenler şaşırtıyor: Vızır vızır çalışan arılar 15. kata bal götürüyor

"ARILAR EVLADIM GİBİ"

Arıcı Şahin Orhan; "Bu sistemi görenler nasıl alıştırdığımı merak ediyorlar. Arıların zarar vereceğini söylüyorlar. Kimi de "hayalim" diyor. Avrupa’da devletler insanları balkonda arı beslesin diye teşvik eder. Bizim ülkemizde de yasak değil. Bu arılar benim kendi ıslahım olan sokmayan arı olduğu için kimseyi rahatsız etmez. Arılar kapalı alana da girmez. Arı çıktığı delikten sadece kendi yuvasına girer. Şu arının kimseye rahatsızlığı yok. Şehirlerde binlerce yaban arısı var. O arılar zarar vermiyor da benim sokmayan arım mı zarar verecek. Bu arılar böyle bir arı. Balı da hazır yenebilir. Şehirlerde bal verimi olan ağaç sayısı köylerden çok. Bu arılar evladım gibidir. Onları hissederim. Onlar hastalığında onlarla beraber ağlardım. Onların acısını hissederdim. Hastalıklarına çare bulununca onlardan daha çok mutlu olurum. Arıcı için arısız yaşanmaz" şeklinde konuştu.