Bu evdeki gizemli yangınlar 15 gün önce başladı

Konya'da kızıyla yaşadıkları evde gizemli yangınlar çıktığını iddia eden 65 yaşındaki Hatice Aslan zor durumda olduklarını belirterek yardım çağrısında bulundu. Konya'nın Meram ilçesinde anne ve kızın yaşadığı bir evde nedeni bilinmeyen yangınlar 15-20 gündür devam ediyor.\nVİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ Ayanbey Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde iddiaya göre eşyalar kendiliğinden tutuşuyor. Yaşananları anlatan Hatice Aslan, eşyaların kendiliğinden neden tutuştuklarını bilmediklerini söyledi. Aslan, ''15- 20 gündür evimizde yangınlar çıkmaya başladı. Aniden yataklar, yorganlar, perdeler tutuşmaya başlıyor. Kızımın üzerindeki eşyalar yanıyor'' diyerek yardım istedi.