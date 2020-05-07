Bu evdeki gizemli yangınlar 15 gün önce başladı

Konya'da kızıyla yaşadıkları evde gizemli yangınlar çıktığını iddia eden 65 yaşındaki Hatice Aslan zor durumda olduklarını belirterek yardım çağrısında bulundu.

DHA 07.05.2020 - 12:29

Konya'nın Meram ilçesinde anne ve kızın yaşadığı bir evde nedeni bilinmeyen yangınlar 15-20 gündür devam ediyor.

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Ayanbey Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde iddiaya göre eşyalar kendiliğinden tutuşuyor.
Yaşananları anlatan Hatice Aslan, eşyaların kendiliğinden neden tutuştuklarını bilmediklerini söyledi.
Aslan, ''15- 20 gündür evimizde yangınlar çıkmaya başladı. Aniden yataklar, yorganlar, perdeler tutuşmaya başlıyor. Kızımın üzerindeki eşyalar yanıyor'' diyerek yardım istedi.

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