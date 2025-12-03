Bu evi bilmeyen yok, takım aşkı duvarlarına taştı. Önünden geçen telefonuna sarılıyor
Hatay’ın Altınözü ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Yakup Bolatoğlu, Galatasaray’a olan tutkusunu evinin dış duvarına takımın renklerini ve amblemini işleyerek gösterdi.
Eşini 2 yıl önce kaybeden 4 çocuk ve 6 torun sahibi 61 yaşındaki Yakup Bolatoğlu'ın Galatasaray'a olan sevgisi dikkat çekti.
GALATASARAY EVİ
Bolatoğlu, Yenişehir Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 2 katlı binanın zemin katındaki evinin dış duvarını sarı-kırmızıya boyattı.
Futbol takımının 5 yıldızlı amblemine de duvara işleten Bolatoğlu, binanın mahallede "Galatasaray evi" olarak anılmasını sağladı.
"ÖNÜNDEN GEÇEN FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR"
Bolatoğlu, Galatasaray'a tutkusunu herkese göstermek istediği için duvarı boyattığını ifade ederek, şöyle devam etti:
“Görenler çok şaşırıyor. Evim ilçede sabit adres oldu, 'Galatasaray evi' olarak biliniyor. Evimin önünden geçenler fotoğraf çektiriyor, Fenerbahçe ve Beşiktaşlı... Her takımın taraftarlarından fotoğraf çektiren oluyor. Bu durum çok hoşuma gidiyor.”
Galatasaray sevgisinin kendisi için yaşam biçimi olduğunu dile getiren Bolatoğlu, evde kullandığı bardaktan koltuk örtüsüne kadar birçok eşyada sarı-kırmızı renkleri tercih ettiğini anlattı.
Bolatoğlu, Galataray'da görev yapmış hayranlık duyduğu futbolcuların Metin Oktay, Gheorghe Hagi, Victor Osimhen ve Fernando Muslera olduğunu sözlerine ekledi.