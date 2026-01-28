Bu fotoğraf Rusya'dan değil, Türkiye'den... Yiyecek aradığı sırada ayakta dondu!
İHA
Türkiye'nin doğusunda Sibirya soğukları etkili oluyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle bir tilki, ayakta donmuş halde bulundu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yiyecek arayan bir tilki, soğuk hava nedeniyle dondu.
Yerleşim yerine yiyecek bulmak için indiği tahmin edilen tilkiyi kar üzerinde hareketsiz gören mahalle sakinleri, hayvana yaklaştıklarında acı gerçekle karşılaştı.
Uzun süre kıpırdamadan duran tilkinin, dondurucu soğuk nedeniyle olduğu yerde donarak can verdiği belirlendi.
HAVA SICAKLIĞI -30'LARA KADAR DÜŞÜYOR
Bölgedeki zorlu kış mevsimine dikkat çeken mahalle muhtarı Arif Genç, "Kar kütlesinin üzerinde bir tilkinin hiç hareket etmeden durduğunu gördük. Önce kaçar diye bekledik ama tepki vermeyince şüphelendik." dedi.
"Yanına gittiğimizde hayvanın adeta bir heykel gibi ayakta donduğunu fark ettik." diyen Genç, "Çok üzücü bir durum. Burada gece sıcaklıklar eksi 28-30 dereceleri buluyor. Doğadaki hayvanlar yiyecek bulmakta çok zorlanıyor." ifadelerini kullandı.
BÖLGE SAKİNLERİNE UYARI
Yetkililer, kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı ve soğukların etkisini artırdığı bölgede, yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yaklaşabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Vatandaşlardan, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için uygun alanlara yem bırakılması konusunda duyarlı olmaları istendi.