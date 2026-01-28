Bu fotoğraf Rusya'dan değil, Türkiye'den... Yiyecek aradığı sırada ayakta dondu!

Bölgedeki zorlu kış mevsimine dikkat çeken mahalle muhtarı Arif Genç, "Kar kütlesinin üzerinde bir tilkinin hiç hareket etmeden durduğunu gördük. Önce kaçar diye bekledik ama tepki vermeyince şüphelendik." dedi.

"Yanına gittiğimizde hayvanın adeta bir heykel gibi ayakta donduğunu fark ettik." diyen Genç, "Çok üzücü bir durum. Burada gece sıcaklıklar eksi 28-30 dereceleri buluyor. Doğadaki hayvanlar yiyecek bulmakta çok zorlanıyor." ifadelerini kullandı.