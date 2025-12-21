Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi)

Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Beyoğlu ve Eyüpsultan gibi ilçelerde gece yarısından sonra başlayacak olan elektrik kesintileri sabaha kadar sürecek. Bazı ilçelerde yarın başlayacak kesintiler 8 saat boyunca devam edecek. Peki, hangi ilçelerde kesinti yaşanacak?

İşte 22 Aralık 2025 tarihli kesinti programı;