Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi)

21.12.2025 12:09

Birkan Erol

İstanbul Avrupa Yakası'nda ikamet eden milyonlarca vatandaş, 22 Aralık 2025 Pazartesi günü sabahı elektrik kesintileriyle güne uyanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 22 Aralık tarihli planlı bakım, yatırım ve onarım çalışmaları kapsamında 25 ilçenin 19'unda elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. Birçok ilçede bulunan mahallelerde 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak.

Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi)
iStockPhoto

Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Beyoğlu ve Eyüpsultan gibi ilçelerde gece yarısından sonra başlayacak olan elektrik kesintileri sabaha kadar sürecek. Bazı ilçelerde yarın başlayacak kesintiler 8 saat boyunca devam edecek. Peki, hangi ilçelerde kesinti yaşanacak?

 

İşte 22 Aralık 2025 tarihli kesinti programı;

Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 1
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 2
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 3
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 4
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 5
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 6
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 7
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 8
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 9
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 10
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 11
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 12
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 13
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 14
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 15
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 16
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 17
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 18
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 19
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 20
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 21
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 22
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 23
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 24
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 25
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 26
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 27
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 28
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 29
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 30
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 31
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 32
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 33
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 34
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 35
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 36
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 37
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 38
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 39
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 40
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 41
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 42
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 43
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 44
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 45
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 46
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 47
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 48
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 49
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 50
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 51
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 52
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 53
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 54
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 55
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 56
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 57
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 58
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 59
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 60
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 61
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 62
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 63
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 64
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 65
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 66
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 67
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 68
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 69
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 70
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 71
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 72
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 73
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 74
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 75
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 76
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 77
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 78
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 79
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 80
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 81
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 82
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 83
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 84
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 85
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 86
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 87
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 88
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 89
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 90
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 91
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 92
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 93
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 94
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 95
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 96
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 97
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 98
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 99
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 100
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 101
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 102
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 103
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 104
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 105
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 106
Özel Kurum
Bu gece başlayacak: İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 8 saat sürecek (22 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi) 107
Özel Kurum