Bu gece başlayacak! İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi: 16 saat sürecek (26 Ocak BEDAŞ elektrik kesintisi)

İstanbul’un Avrupa yakasında yaşayan milyonlarca vatandaş, 26 Ocak Pazartesi sabahına elektrik kesintileriyle uyanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 26 Ocak 2026 Pazartesi günü için yatırım, onarım ve bakım operasyonu düğmesine bastı. Tam 22 ilçeyi kapsayan ve bazı bölgelerde 16 saate kadar süreceği öngörülen planlı kesintiler bu gece yarısından itibaren başlıyor. Genel olarak 8-9 saat sürecek elektrik kesintisi, 1 ilçede 16 saat yaşanacak. Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçeler, sokaklar ve mahallelerde elektrikler olmayacak? İşte ilçe ilçe 26 Ocak BEDAŞ elektrik kesintisi programı.