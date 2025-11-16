Bu gece başlayacak: İstanbul'un birçok ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak (17 Kasım BEDAŞ kesinti programı)
16.11.2025 16:50
Son Güncelleme: 16.11.2025 16:57
Birkan Erol
İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaş, 17 Kasım 2025 Pazartesi günü elektrik kesintileriyle güne uyanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 17 Kasım tarihli planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
iStockPhoto
Zeytinburnu, Sultangazi, Sarıyer ve Gaziosmanpaşa gibi ilçelerde elektrik kesintileri 9 saat sürecek. Peki, hangi ilçelerde kesinti yaşanacak?
İşte 17 Kasım 2025 tarihli kesinti programı;
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum