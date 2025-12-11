Bu gece başlayacak, sabaha kadar sürecek: İzmir'in birçok ilçesinde 6 saatlik su kesintisi (11 Aralık İZSU su kesintisi listesi)

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yayımlanan 11-12 Aralık tarihli su kesintisi programıyla, İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı belli oldu. Yağış rejimindeki düzensizlik sonucu oluşan kuraklık nedeniyle planlı ve dönüşümlü olarak su kesintileri uygulanacak.

23.00 - 05.00 saatleri arasında yapılacak kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler şöyle: