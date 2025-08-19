Bu gece İstanbul'a ulaşacak: Yağmur aniden bastırdı, sokaklar göle döndü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısında bulunduğu Trakya'da yağış Edirne'de sokakları göle çevirdi. Son tahminlere göre yağışın gece yarısı İstanbul'a da ulaşması, megakentte yerel sağanak geçişlerinin ektili olması bekleniyor.
Aşırı sıcak hava etkisinde kurak günler geçiren Trakya'ya yağmura kavuştu.
Edirne'de öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bu gece yarısı İstanbul'da da yağmur geçişleri bekleniyor.