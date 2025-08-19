Bu gece İstanbul'a ulaşacak: Yağmur aniden bastırdı, sokaklar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısında bulunduğu Trakya'da yağış Edirne'de sokakları göle çevirdi. Son tahminlere göre yağışın gece yarısı İstanbul'a da ulaşması, megakentte yerel sağanak geçişlerinin ektili olması bekleniyor.

Bu gece İstanbul'a ulaşacak: Yağmur aniden bastırdı, sokaklar göle döndü - 1

Aşırı sıcak hava etkisinde kurak günler geçiren Trakya'ya yağmura kavuştu.

Edirne'de öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bu gece yarısı İstanbul'da da yağmur geçişleri bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bu gece İstanbul'a ulaşacak: Yağmur aniden bastırdı, sokaklar göle döndü - 2

ANİDEN BASTIRAN YAĞMUR YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ

Edirne'de öğleden sonra etkili olan sağanak yağış, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kısa sürede şiddetini artıran yağmur, yolları göle çevirirken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Bu gece İstanbul'a ulaşacak: Yağmur aniden bastırdı, sokaklar göle döndü - 3

Şiddetini artıran sağanak nedeniyle evlerine yağmur suları girmesin diye vatandaşlar süpürge ve paspaslarla önlem almaya çalıştı.

Bu gece İstanbul'a ulaşacak: Yağmur aniden bastırdı, sokaklar göle döndü - 4

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yeri tenteleri ve kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı.

Yollarda biriken su nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi, bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.

Bu gece İstanbul'a ulaşacak: Yağmur aniden bastırdı, sokaklar göle döndü - 5

METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERMİŞTİ

Meteorolojinin son tahminlerine göre; İstanbul'da gece saatlerinde sağanak geçişleri olacak.

Megakentteki sağanak geçişleri çarşamba sabahının ilk ışıklarına kadar etkili olmaya devam edecek.

DAHA FAZLA GÖSTER