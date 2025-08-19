Bu gece İstanbul'a ulaşacak: Yağmur aniden bastırdı, sokaklar göle döndü

Aşırı sıcak hava etkisinde kurak günler geçiren Trakya'ya yağmura kavuştu.

Edirne'de öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bu gece yarısı İstanbul'da da yağmur geçişleri bekleniyor.