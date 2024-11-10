Bu günlere dikkat! Sağanak yağış etkili olacak

Türkiye genelinde soğuk hava etkili oluyor. Pazartesi gününden itibaren birçok bölgede sağanak yağış görülecek. Yağışların çarşamba gününden itibaren ise daha geniş alana yayılması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Bu günlere dikkat! Sağanak yağış etkili olacak - 1

Rusya'dan gelen soğuk hava dalgası hava sıcaklıklarında hissedilen derecelerde düşüşler yaptı. Poyrazın da etkisiyle İstanbul'da 10 dereceler hissedildi. Rüzgarın yavaşlamasıyla hava sıcaklıkları mevsim normallerine inerken, birçok bölgede sağanak yağışlar etkili olmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bu günlere dikkat! Sağanak yağış etkili olacak - 2

Pazartesi günü Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in bir bölümünde sağanak yağış görülecek. Çarşamba'da itibaren ise Karadeniz bölgesinde de sağanak yağış etkili olacak.

Bu günlere dikkat! Sağanak yağış etkili olacak - 3

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülke geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Afyonkarahisar ve Karaman çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, Balıkesir’in kuzey çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bu günlere dikkat! Sağanak yağış etkili olacak - 4

BÖLGELERE HAVA DURUMU

İstanbul bulutlu 15 derece. Ankara parçalı 16, İzmir biraz bulutlandı 18 derece. Bursa 17, Antalya 22 derece, yağış kısa süreli güneş de görülecek.

Marmara'da hava bulutlu, sıcaklık 14-15 derecelerde. Çarşamba bölgede yağmur bekleniyor.

İç Anadolu'da lodosla Konya-Kayseri kesimi daha bulutlu, bölgede sıcaklık 15-16 derecelerde. Gece ise 0, Eskişehir 1 dereceye iniyor.

Bu günlere dikkat! Sağanak yağış etkili olacak - 5

Ege biraz bulutlanıyor, karayel sert esiyor, Manisa 18, Muğla 19, Afyonkarahisar 16, Bodrum 21 derece.

Akdeniz'de hava hala biraz kapalı, Mersin tarafında kısa süre yine yağış var. Adana 24, Hatay ve Kahramanmaraş 20 derece.

Bu günlere dikkat! Sağanak yağış etkili olacak - 6

Karadeniz'de zaman zaman bulutlar güneşi örtüyor. İç kesimlerde pus var. Bolu 14, Samsun ve Trabzon 17 derece.

Doğu'da Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Van, Hakkari boyunca sağanak yağmur etkili, diğer yerlerde yağış daha hafif. Erzurum hafif yağmurlu 11, Malatya 15, Gaziantep bulutlu 18 derece.

Bu günlere dikkat! Sağanak yağış etkili olacak - 7

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Bu günlere dikkat! Sağanak yağış etkili olacak - 8
Bu günlere dikkat! Sağanak yağış etkili olacak - 9
Bu günlere dikkat! Sağanak yağış etkili olacak - 10
Bu günlere dikkat! Sağanak yağış etkili olacak - 11
DAHA FAZLA GÖSTER