Bu günlere dikkat! Sağanak yağış etkili olacak
Türkiye genelinde soğuk hava etkili oluyor. Pazartesi gününden itibaren birçok bölgede sağanak yağış görülecek. Yağışların çarşamba gününden itibaren ise daha geniş alana yayılması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Rusya'dan gelen soğuk hava dalgası hava sıcaklıklarında hissedilen derecelerde düşüşler yaptı. Poyrazın da etkisiyle İstanbul'da 10 dereceler hissedildi. Rüzgarın yavaşlamasıyla hava sıcaklıkları mevsim normallerine inerken, birçok bölgede sağanak yağışlar etkili olmaya başladı.