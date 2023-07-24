BU GÜNLERE DİKKAT! Meteoroloji uyardı, hava sıcaklıkları önce artacak sonra düşecek
Türkiye aşırı sıcakların etkisi altında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna ilişkin bir uyarı yayımladı. Perşembe gününe kadar artacak hava sıcaklıklarının hafta sonu mevsim normallerinde seyredeceği belirtildi. İşte MGM'nin tahminlerin göre bu hafta içinde yurtta beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü aşırı sıcaklarla ilgili bir değerlendirme yayımladı. Batı ve Güney bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının salı gününden itibaren etkisini artıracağı çarşamba ve perşembe günleri tüm yurtta etkili olacağı belirtildi.