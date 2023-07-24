BU GÜNLERE DİKKAT! Meteoroloji uyardı, hava sıcaklıkları önce artacak sonra düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aşırı sıcaklarla ilgili bir değerlendirme yayımladı. Batı ve Güney bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının salı gününden itibaren etkisini artıracağı çarşamba ve perşembe günleri tüm yurtta etkili olacağı belirtildi.