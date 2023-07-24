BU GÜNLERE DİKKAT! Meteoroloji uyardı, hava sıcaklıkları önce artacak sonra düşecek

Türkiye aşırı sıcakların etkisi altında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna ilişkin bir uyarı yayımladı. Perşembe gününe kadar artacak hava sıcaklıklarının hafta sonu mevsim normallerinde seyredeceği belirtildi. İşte MGM'nin tahminlerin göre bu hafta içinde yurtta beklenen hava durumu...

BU GÜNLERE DİKKAT! Meteoroloji uyardı, hava sıcaklıkları önce artacak sonra düşecek - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aşırı sıcaklarla ilgili bir değerlendirme yayımladı. Batı ve Güney bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının salı gününden itibaren etkisini artıracağı çarşamba ve perşembe günleri tüm yurtta etkili olacağı belirtildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

BU GÜNLERE DİKKAT! Meteoroloji uyardı, hava sıcaklıkları önce artacak sonra düşecek - 2

Çarşamba ve perşembe günleri sıcak hava dalgasına bağlı olarak, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde 2-6 derece üzerine çıkması beklendiği açıklandı.

BU GÜNLERE DİKKAT! Meteoroloji uyardı, hava sıcaklıkları önce artacak sonra düşecek - 3

Sıcak hava dalgasının perşembe günü akşam saatlerinden itibaren  batı ve kuzey kesimlerden başlayarak etkisini kaybedeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerine geleceği tahmin edildiği açıklandı.

BU GÜNLERE DİKKAT! Meteoroloji uyardı, hava sıcaklıkları önce artacak sonra düşecek - 4

Önümüzeki günlerde bazı illerde beklenen hava durumu;

ANKARA: 29-39
İSTANBUL: 28-37
İZMİR: 35-41
EDİRNE: 32-42
ÇANAKKALE: 30-37
MUĞLA: 35-41
ADANA: 34-40
ANTALYA: 35-42
KAYSERİ: 30-37

BU GÜNLERE DİKKAT! Meteoroloji uyardı, hava sıcaklıkları önce artacak sonra düşecek - 5

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 arası açık alanda bulunulmaması konusunda uyarıldı.

BU GÜNLERE DİKKAT! Meteoroloji uyardı, hava sıcaklıkları önce artacak sonra düşecek - 6
BU GÜNLERE DİKKAT! Meteoroloji uyardı, hava sıcaklıkları önce artacak sonra düşecek - 7
BU GÜNLERE DİKKAT! Meteoroloji uyardı, hava sıcaklıkları önce artacak sonra düşecek - 8
DAHA FAZLA GÖSTER