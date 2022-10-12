Bu hafta (12-16 Ekim) hava durumu nasıl olacak? Yağışlı hava geri dönüyor (Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, cuma gününden itibaren yağışlı hava geri dönüyor. Yağışlı havanın etkisi altına girecek olan yurt genelinde hava sıcaklıkları az da olsa düşecek ve hafta sonu yağışlı bir hava hakim olacak. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde beklenen hava durumu.

Bu hafta (12-16 Ekim) hava durumu nasıl olacak? Yağışlı hava geri dönüyor (Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Antalya'nın kuzeybatısı ve Ankara'nın güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sakarya, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Bu hafta (12-16 Ekim) hava durumu nasıl olacak? Yağışlı hava geri dönüyor (Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu) - 2

BU HAFTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ülke genelinde seyreden güneşli hava yerini cuma gününden itibaren yağışlı havaya bırakıyor. Ülke genelinde 14 Ekim 2022 Cuma gününden itibaren yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor.

Bu hafta (12-16 Ekim) hava durumu nasıl olacak? Yağışlı hava geri dönüyor (Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu) - 3

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre, ülke genelinde bugün meteorolojik bir uyarı yer almıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Afyon, Kütahya ve Isparta'da kısa süreli yağışlar bekleniyor.

Bu hafta (12-16 Ekim) hava durumu nasıl olacak? Yağışlı hava geri dönüyor (Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu) - 4

12 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta (12-16 Ekim) hava durumu nasıl olacak? Yağışlı hava geri dönüyor (Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu) - 5

13 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta (12-16 Ekim) hava durumu nasıl olacak? Yağışlı hava geri dönüyor (Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu) - 6

14 EKİM CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta (12-16 Ekim) hava durumu nasıl olacak? Yağışlı hava geri dönüyor (Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu) - 7

15 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta (12-16 Ekim) hava durumu nasıl olacak? Yağışlı hava geri dönüyor (Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu) - 8

16 EKİM PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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