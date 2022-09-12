Bu hafta (13-17 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den birçok il için yağış uyarısı! (İl il hava durumu raporu)

Haberler - ntv.com.tr 12.09.2022 - 13:07
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
Yarın sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Giresun ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare), Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (60-90 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.
Kuvvetli sağanaktan dolayı oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporuna göre, 13 Eylül'de birçok ilde yağış olması bekleniyor.
Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nde yarın sağanak yağış bekleniyor.
Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin 14 Eylül'de sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 15 Eylül tarihli hava durumu tahminine göre, hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.
Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların artacağı tahmin ediliyor.
Ülke genelinde 16 Eylül Cuma günü yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen hava durumu raporuna göre, 17 Eylül'de yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması bekleniyor.