Bu hafta (13-17 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den birçok il için yağış uyarısı! (İl il hava durumu raporu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 5 günlük hava durumu tahminleri açıklandı. Bu hafta hava durumunun nasıl olacağı, işe gidecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son rapora göre, 13 Eylül'de birçok ilde yağış bekleniyor. Peki, bu hafta hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu.

Haberler - ntv.com.tr 12.09.2022 - 13:07

Bu hafta (13-17 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den birçok il için yağış uyarısı! (İl il hava durumu raporu) - 1

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Bu hafta (13-17 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den birçok il için yağış uyarısı! (İl il hava durumu raporu) - 2

Yarın sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Giresun ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare), Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (60-90 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Bu hafta (13-17 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den birçok il için yağış uyarısı! (İl il hava durumu raporu) - 3

Kuvvetli sağanaktan dolayı oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bu hafta (13-17 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den birçok il için yağış uyarısı! (İl il hava durumu raporu) - 4

13 EYLÜL SALI GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporuna göre, 13 Eylül'de birçok ilde yağış olması bekleniyor.

Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nde yarın sağanak yağış bekleniyor.

Bu hafta (13-17 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den birçok il için yağış uyarısı! (İl il hava durumu raporu) - 5

14 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin 14 Eylül'de sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Bu hafta (13-17 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den birçok il için yağış uyarısı! (İl il hava durumu raporu) - 6

15 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 15 Eylül tarihli hava durumu tahminine göre, hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların artacağı tahmin ediliyor.

Bu hafta (13-17 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den birçok il için yağış uyarısı! (İl il hava durumu raporu) - 7

16 EYLÜL CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ülke genelinde 16 Eylül Cuma günü yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması bekleniyor.

Bu hafta (13-17 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den birçok il için yağış uyarısı! (İl il hava durumu raporu) - 8

17 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen hava durumu raporuna göre, 17 Eylül'de yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması bekleniyor.

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