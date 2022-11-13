Bu hafta (13-17 Kasım) hava durumu nasıl olacak? Soğuk hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu)

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.