Bu hafta (13-17 Kasım) hava durumu nasıl olacak? Soğuk hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu raporuna göre, ülke genelinde perşembe gününe kadar hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, perşembe gününden itibaren yağışlı havanın yeniden dönmesi bekleniyor.
Marmara, Doğu ve Batı Karadeniz, Güney Doğu, Ege ve Akdeniz Bölgelerindeki bazı illerde yağışlı hava bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.