Bu hafta (17-21 Ekim) hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor (Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, bu hafta İstanbul'da aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kısa süreli yağması beklenirken, Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgarlara karşı vatandaşlar uyarıldı. Öte yandan hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren düşmesi bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde beklenen hava durumu.

Bu hafta (17-21 Ekim) hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor (Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Antalya merkez ve Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bingöl ve Muş hariç) ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, İstanbul, Kütahya, Afyonkarahisar, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta (17-21 Ekim) hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor (Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu) - 2

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Bugün rüzgarın Marmara ve Ege'de kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Bu hafta (17-21 Ekim) hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor (Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu) - 3

BU HAFTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ülke genelinde hafta boyunca yer yer aralıklı sağanak yağışlar beklenmekte. Hava sıcaklıklarının ise çarşamba gününden itibaren düşmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Balıkesir'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bu hafta (17-21 Ekim) hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor (Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu) - 4

17 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta (17-21 Ekim) hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor (Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu) - 5

18 EKİM SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta (17-21 Ekim) hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor (Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu) - 6

19 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta (17-21 Ekim) hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor (Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu) - 7

20 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta (17-21 Ekim) hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor (Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu) - 8

21 EKİM CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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