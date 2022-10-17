Bu hafta (17-21 Ekim) hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor (Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Antalya merkez ve Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bingöl ve Muş hariç) ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, İstanbul, Kütahya, Afyonkarahisar, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.