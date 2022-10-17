Bu hafta (17-21 Ekim) hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor (Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Antalya merkez ve Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bingöl ve Muş hariç) ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, İstanbul, Kütahya, Afyonkarahisar, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bugün rüzgarın Marmara ve Ege'de kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
Ülke genelinde hafta boyunca yer yer aralıklı sağanak yağışlar beklenmekte. Hava sıcaklıklarının ise çarşamba gününden itibaren düşmesi bekleniyor.
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Balıkesir'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.