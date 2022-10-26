Bu hafta (26-30 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? (Hafta sonu hava durumu tahmini)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu tahmini sonrasında, ülke genelinde bu hafta havanın nasıl olacağı belli oldu. MGM'den gelen hava durumu raporuna göre; ülke genelinde hava sıcaklıkları hafta sonuna kadar düşecek. doğu Karadeniz bölgesinde ise yağış bekleniyor.

Bu hafta (26-30 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? (Hafta sonu hava durumu tahmini) - 1

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Giresun, Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Bu hafta (26-30 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? (Hafta sonu hava durumu tahmini) - 2

Hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta (26-30 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? (Hafta sonu hava durumu tahmini) - 3

BUGÜN İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da hava durumu az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının da mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Saat 12.00-15.00 saatleri arasında en yüksek 21 derece olurken 15.00-18.00 saatleri arası hava sıaklığı 15 dereceye kadar düşecek.

Bu hafta (26-30 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? (Hafta sonu hava durumu tahmini) - 4

HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da hafta sonu hava durumunun az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. hafta içi en yüksek 22 dereceleri görecek olan hava durumu hafta sonu 18 derecelerde olacağı tahmin ediliyor.

Bu hafta (26-30 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? (Hafta sonu hava durumu tahmini) - 5

26 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta (26-30 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? (Hafta sonu hava durumu tahmini) - 6

27 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta (26-30 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? (Hafta sonu hava durumu tahmini) - 7

28 EKİM CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta (26-30 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? (Hafta sonu hava durumu tahmini) - 8

29 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta (26-30 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? (Hafta sonu hava durumu tahmini) - 9

30 EKİM PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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