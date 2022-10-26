Bu hafta (26-30 Ekim) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? (Hafta sonu hava durumu tahmini)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Giresun, Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da hava durumu az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının da mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Saat 12.00-15.00 saatleri arasında en yüksek 21 derece olurken 15.00-18.00 saatleri arası hava sıaklığı 15 dereceye kadar düşecek.
İstanbul'da hafta sonu hava durumunun az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. hafta içi en yüksek 22 dereceleri görecek olan hava durumu hafta sonu 18 derecelerde olacağı tahmin ediliyor.