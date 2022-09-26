Bu hafta (26-30 Eylül) hava durumu nasıl olacak? (Meteoroloji İstanbul hava durumu raporu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu tahminiyle birlikte İstanbul'da bu hafta yağış olup olmadığı merak ediliyor. MGM tarafından yapılan son değerlendirmeler sonrasında, bugün İstanbul'da hava güneşli olacak. Peki, bu hafta hava durumu nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu raporu.

Bu hafta (26-30 Eylül) hava durumu nasıl olacak? (Meteoroloji İstanbul hava durumu raporu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta (26-30 Eylül) hava durumu nasıl olacak? (Meteoroloji İstanbul hava durumu raporu) - 2

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeler sonrasında, bugün hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece aratarak mevsim normalleri civarına çıkacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Bu hafta (26-30 Eylül) hava durumu nasıl olacak? (Meteoroloji İstanbul hava durumu raporu) - 3

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MGM tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre, İstanbul'da bugün hava az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul için bugün güncel meteorolojik bir uyarı yok.

Bu hafta (26-30 Eylül) hava durumu nasıl olacak? (Meteoroloji İstanbul hava durumu raporu) - 4

SALI GÜNÜNE KADAR ÜLKE GENELİNDE YAĞIŞ YOK

Meteoroloji'den gelen 5 günlük hava durumu raporuna göre, salı gününe kadar ülke genelinde yağış beklenmiyor. 27 Eylül Salı günü Edirne ve Kırklareli'de havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta (26-30 Eylül) hava durumu nasıl olacak? (Meteoroloji İstanbul hava durumu raporu) - 5

26 EYLÜL PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta (26-30 Eylül) hava durumu nasıl olacak? (Meteoroloji İstanbul hava durumu raporu) - 6

27 EYLÜL SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta (26-30 Eylül) hava durumu nasıl olacak? (Meteoroloji İstanbul hava durumu raporu) - 7

28 EYLÜL ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta (26-30 Eylül) hava durumu nasıl olacak? (Meteoroloji İstanbul hava durumu raporu) - 8

29 EYLÜL PERŞEMBE HAVA DURUM NASIL OLACAK?

Bu hafta (26-30 Eylül) hava durumu nasıl olacak? (Meteoroloji İstanbul hava durumu raporu) - 9

30 EYLÜL CUMA HAVA DURUM NASIL OLACAK?

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