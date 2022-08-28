Bu hafta (29 Ağustos-2 Eylül) hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a sağanak yağış geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında olması beklenirken, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı.

Haberler - ntv.com.tr 28.08.2022 - 10:19

Bu hafta (29 Ağustos-2 Eylül) hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a sağanak yağış geri geliyor - 1

Genel Müdürlüğü, 28 Ağustos- 1 Eylül tarihlerine ait hava durumu raporunu yayınladı.

Bu hafta (29 Ağustos-2 Eylül) hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a sağanak yağış geri geliyor - 2

Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesindeki birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Bu hafta (29 Ağustos-2 Eylül) hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a sağanak yağış geri geliyor - 3

İSTANBUL'A SSAĞANAK YAĞMUR GERİ Mİ GELİYOR?

1 Eylül Çarşamba gününden itibaren İstanbul'un yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Bu hafta (29 Ağustos-2 Eylül) hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a sağanak yağış geri geliyor - 4

28 AĞUSTOS PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege (Denizli hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bilecik ve Sinop çevreleri, Balıkesir’in güneyi, Antalya’nın batısının iç kesimleri ile Kastamonu’nun kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta (29 Ağustos-2 Eylül) hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a sağanak yağış geri geliyor - 5

Yağışların, Çankırı ve Çorum çevreleri, Kastamonu ve Karabük’ün güneyi ile Ankara’nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Bu hafta (29 Ağustos-2 Eylül) hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a sağanak yağış geri geliyor - 6

29 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük, Kastamonu, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta (29 Ağustos-2 Eylül) hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a sağanak yağış geri geliyor - 7

30 AĞUSTOS SALI GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara ve Doğu Karadeniz bölgesinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta (29 Ağustos-2 Eylül) hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a sağanak yağış geri geliyor - 8

1 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesinin iç kısımlarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta (29 Ağustos-2 Eylül) hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a sağanak yağış geri geliyor - 9

2 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara ve Doğu Karadeniz bölgesinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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