Bu hafta (6-10 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu raporu

Haberler - ntv.com.tr 06.09.2022 - 12:15
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sivas çevreleri, Hatay’ın kıyı ilçeleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Sinop çevreleri ile Ardahan'ın güney ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyılarında bugün kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde iki gündür etkili olan sağanak ve gök gürültülü yağışlara ilave olarak, bugün de bölgede yerel kuvvetli yağışların devam edeceği öngörülüyor.
Başta heyelan tehlikesi olmak üzere sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Sinop çevreleri ile Ardahan'ın güney ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 il için 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı yaptı.
Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Artvin, Giresun, Kastamonu, Rize, Sinop ve Trabzon için sarı kodlu, Ordu ve Samsun için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin bugün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi'nde yer alan İstanbul'da 7 Eylül Çarşamba günü kuvvetli rüzgar bekleniyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ise yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan şehirlerde sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz dışında ise sıradışı bir meteorolojik faaliyet bulunmuyor.
9 Eylül Cuma günü Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Trabzon ve Rize'de yağış bekleniyor. Diğer illerde ise hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen hava durumu tahminine göre 10 Eylül Cumartesi günü ülke genelinde yağış olacağı tahmin edilmiyor.