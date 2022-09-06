Bu hafta (6-10 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 5 günlük hava durumu raporu yayınlandı. Bu hafta havanın nasıl olacağı, bir sürprizle karşılaşmak istemeyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji tarafından gelen 6-10 Eylül tarihli hava durumu raporuna göre, bu hafta Salı günü Marmara ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, bu hafta hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu.

Haberler - ntv.com.tr 06.09.2022 - 12:15

Bu hafta (6-10 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu raporu - 1

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sivas çevreleri, Hatay’ın kıyı ilçeleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Sinop çevreleri ile Ardahan'ın güney ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bu hafta (6-10 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu raporu - 2

DOĞU KARADENİZ KIYILARI İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyılarında bugün kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde iki gündür etkili olan sağanak ve gök gürültülü yağışlara ilave olarak, bugün de bölgede yerel kuvvetli yağışların devam edeceği öngörülüyor.

Başta heyelan tehlikesi olmak üzere sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Bu hafta (6-10 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu raporu - 3

METEOROLOJİ'DEN BAZI İLLER İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Sinop çevreleri ile Ardahan'ın güney ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bu hafta (6-10 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu raporu - 4

8 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 il için 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı yaptı.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Artvin, Giresun, Kastamonu, Rize, Sinop ve Trabzon için sarı kodlu, Ordu ve Samsun için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı

Bu hafta (6-10 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu raporu - 5

6 EYLÜL SALI GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin bugün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta (6-10 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu raporu - 6

7 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesi'nde yer alan İstanbul'da 7 Eylül Çarşamba günü kuvvetli rüzgar bekleniyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ise yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta (6-10 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu raporu - 7

8 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan şehirlerde sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz dışında ise sıradışı bir meteorolojik faaliyet bulunmuyor.

Bu hafta (6-10 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu raporu - 8

9 EYLÜL CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

9 Eylül Cuma günü Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Trabzon ve Rize'de yağış bekleniyor. Diğer illerde ise hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Bu hafta (6-10 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu raporu - 9

10 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen hava durumu tahminine göre 10 Eylül Cumartesi günü ülke genelinde yağış olacağı tahmin edilmiyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER