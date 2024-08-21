Bu hafta çok riskli: Kazdağları’na giriş yasaklandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre bu hafta orman yangınları açısından oldukça riskli. Yüksek sıcaklık ve düşük nem ile sert esmesi beklenen poyraz, orman yangını riskini artırdı. Artan risk nedeniyle Kazdağları Milli Parkı’na girişler 31 Ekim tarihine kadar yasaklandı.
Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde yer alan Kazdağları’nın Edremit ilçesindeki milli park alanlarına girişler, orman yangınlarıyla ilgili kritik bir döneme girilmesinden dolayı geçici olarak durduruldu.