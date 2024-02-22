Bu hafta Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 23 Şubat 2024 İstanbul, Ankara ve İzmir cuma namazı saat bilgisi
Cuma namazı saatlerine yönelik araştırmalar bir gece öncesinde başladı. Bu haftanın dördüncü cuma gününün gelişiyle cuma saati en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Cuma namazı kılmak isteyen kişiler hem Cuma namazına ilişkin ayrıntıları hem de Cuma saatlerini merak ediyor. Peki, öğle ezanı saat kaçta okunacak? Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saati her hafta olduğu gibi bu hafta da farz olan cuma namazını eda etmek için cami ve mescitlere gidecek inananlar tarafından merak ediliyor. Cuma namazı öğle ezanı vaktinin girmesiyle birlikte kılınıyor. İşte, 23 Şubat 2024 İstanbul, Ankara ve İzmir cuma namazı vakitleri...