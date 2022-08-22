Bu hafta hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a sağanak yağış geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Ağustos - 26 Ağustos tarihleri için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında olması beklenirken, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı.

Haberler - ntv.com.tr 22.08.2022 - 05:40

Bu hafta hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a sağanak yağış geri geliyor - 1

22 AĞUSTOS PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Burdur, Düzce, Bolu, Karabük ve Van çevreleri, İstanbul’un Avrupa Yakası’nın kuzeyi ile Çanakkale’nin kuzey ve doğu, Antalya'nın kuzeybatı, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a sağanak yağış geri geliyor - 2

MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

22 Ağustos Pazartesi günü hava durumunun parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevreleri, İstanbul’un Avrupa Yakası’nın kuzeyi ile Çanakkale’nin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a sağanak yağış geri geliyor - 3

23 AĞUSTOS SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre salı günü Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a sağanak yağış geri geliyor - 4

24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken İç Anadolu'da da sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a sağanak yağış geri geliyor - 5

25 AĞUSTOS PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken İç Anadolu'da da sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a sağanak yağış geri geliyor - 6

26 AĞUSTOS CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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