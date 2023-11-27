Bu hafta hava nasıl olacak? (27 Kasım-3 Aralık hava durumu)
Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları Salı gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da rüzgar ve yağış hafifleri, yeni hafta da soğuk başlıyor. Peki haftanın ilk iş günü ve hafta içi hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde devam edecek yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.