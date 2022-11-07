Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 7-11 Kasım hava durumu tahmini)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan hava durumu tahminine göre, İstanbul'da bugün kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana ve Hatay için de sarı kodlu uyarı verdi.

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 7-11 Kasım hava durumu tahmini) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, İstanbul’un kuzey ilçeleri, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, Çanakkale’nin doğu, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Muğla'nın güney kesimleri, Ankara'nın güney ve doğu kesimleri, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 7-11 Kasım hava durumu tahmini) - 2

Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Bingöl’un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Adana’nın güneyi ile Hatay, Diyarbakır, Mardin ve Siirt çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 7-11 Kasım hava durumu tahmini) - 3

Hava sıcaklığının Marmara, Akdeniz ile iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 7-11 Kasım hava durumu tahmini) - 4

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana ve Hatay için de sarı kodlu uyarı verdi.

SARI KODLU UYARI NEDİR? Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 7-11 Kasım hava durumu tahmini) - 5

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Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 7-11 Kasım hava durumu tahmini) - 6

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