Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 8-12 Kasım hava durumu tahmini)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan hava durumu tahminine göre, İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 ili de sarı kodla uyardı.

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 8-12 Kasım hava durumu tahmini) - 1

8 KASIM HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 7 il için "sarı" kodlu uyarı yapıldı. Yağışların bazı illerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

SARI KODLU UYARI NEDİR? Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 8-12 Kasım hava durumu tahmini) - 2

İşte sarı kodla uyarılan o iller... 

Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Şanlıurfa.

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 8-12 Kasım hava durumu tahmini) - 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde Artvin, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Mardin, Erzurum'un güneybatısı, Şanlıurfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 8-12 Kasım hava durumu tahmini) - 4

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların sabah ve öğle saatlerinde Elazığ, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Mardin, Erzurum'un güneybatısı, Şanlıurfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 8-12 Kasım hava durumu tahmini) - 5

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 8-12 Kasım hava durumu tahmini) - 6

İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 8-12 Kasım hava durumu tahmini) - 7

8 KASIM PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 8-12 Kasım hava durumu tahmini) - 8

9 KASIM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 8-12 Kasım hava durumu tahmini) - 9

10 KASIM PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 8-12 Kasım hava durumu tahmini) - 10

11 KASIM CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 8-12 Kasım hava durumu tahmini) - 11

12 KASIM CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 8-12 Kasım hava durumu tahmini) - 12

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve yer yer yağmurlu

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 8-12 Kasım hava durumu tahmini) - 13

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Az bulutlu

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 8-12 Kasım hava durumu tahmini) - 14

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 8-12 Kasım hava durumu tahmini) - 15

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Karaman ve Konya'nın güneyinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde doğu çevreleri yer yer yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yer yer yağmurlu

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 8-12 Kasım hava durumu tahmini) - 16

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri ile sabah il geneli aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 8-12 Kasım hava durumu tahmini) - 17

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, Artvin'in yükseklerinin sabah ilk saatler ve gece saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 8-12 Kasım hava durumu tahmini) - 18

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, batı kesimleri ile Bingöl, Muş ve Erzurum çevrelerinin yağmurlu, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde Erzincan, Bingöl, Tunceli ve Erzurum'un yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Erzurum'un güneybatı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde güneybatısı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 9°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 12°C

Parçalı bulutlu

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 8-12 Kasım hava durumu tahmini) - 19

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde Adıyaman, Mardin, Şanlıurfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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