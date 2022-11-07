Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 8-12 Kasım hava durumu tahmini)

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, batı kesimleri ile Bingöl, Muş ve Erzurum çevrelerinin yağmurlu, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde Erzincan, Bingöl, Tunceli ve Erzurum'un yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Erzurum'un güneybatı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde güneybatısı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 9°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 12°C

Parçalı bulutlu