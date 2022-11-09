Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 9-13 Kasım hava durumu tahmini)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Sinop, Tokat, Erzurum, Ardahan, Van, Hakkari, Şırnak ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 9-13 Kasım hava durumu tahmini) - 1

9 KASIM HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Sinop, Tokat, Erzurum, Ardahan, Van, Hakkari, Şırnak ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 9-13 Kasım hava durumu tahmini) - 2

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Erzurum çevreleri ile Van'ın kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 9-13 Kasım hava durumu tahmini) - 3

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 9-13 Kasım hava durumu tahmini) - 4

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 9-13 Kasım hava durumu tahmini) - 5

İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 9-13 Kasım hava durumu tahmini) - 6

9 KASIM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 9-13 Kasım hava durumu tahmini) - 7

10 KASIM PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 9-13 Kasım hava durumu tahmini) - 8

11 KASIM CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 9-13 Kasım hava durumu tahmini) - 9

12 KASIM CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 9-13 Kasım hava durumu tahmini) - 10

13 KASIM CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 9-13 Kasım hava durumu tahmini) - 11

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 16
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 18
İzmir: Az bulutlu ve açık 22
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24

Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 9-13 Kasım hava durumu tahmini) - 12

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 16
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16
Erzurum: Çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 7
Diyarbakır: Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 16

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