Bu hafta hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara ve diğer iller için 9-13 Kasım hava durumu tahmini)

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 16

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 18

İzmir: Az bulutlu ve açık 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24