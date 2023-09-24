Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den bölge bölge hava tahmini
Yeni haftada hava nasıl olacak? Günlerdir süren sıcak hava bu hafta da devam edecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Pazartesiden itibaren özellikle batı bölgelerinde hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüşler yaşanacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Ortalamanın üzerinde seyreden sıcaklıklar Pazartesi gününe kadar bu değerleri koruyacak. Hafta başından itibaren Marmara ve Ege bölgelerinde sıcaklıkların 3-4 derece düşmesi bekleniyor.