Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den bölge bölge hava tahmini

Yeni haftada hava nasıl olacak? Günlerdir süren sıcak hava bu hafta da devam edecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Pazartesiden itibaren özellikle batı bölgelerinde hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüşler yaşanacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den bölge bölge hava tahmini - 1

Ortalamanın üzerinde seyreden sıcaklıklar Pazartesi gününe kadar bu değerleri koruyacak. Hafta başından itibaren Marmara ve Ege bölgelerinde sıcaklıkların 3-4 derece düşmesi bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den bölge bölge hava tahmini - 2

Pazartesi günü Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olacak yağışların perşembe günü Marmara ve Ege bölgelerinde de etkili olması bekleniyor.

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den bölge bölge hava tahmini - 3

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Van çevreleri ile Malatya'nın kuzeyi, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den bölge bölge hava tahmini - 4

Hava sıcaklığında da önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den bölge bölge hava tahmini - 5

İL İL BEKLENEN HAVA DURUMU

İstanbul'da poyraz Pazar günü ve yeni hafta da yeniden kuvvetli esecek. Sıcaklık öğle 29, gece 19 derece. Ankara'da hava güneşli öğle 31, gece 14 derece. İzmir'de öğle saatlerinde yaz havası var, 32 derece. Bursa güneşli 33, Antalya 37 derece

Marmara'da hava çoğunlukla açık, poyraz hafta başından itibaren daha kuvvetli ve öğle saatlerinde de serinlik verecek. Edirne 35, Balıkesir 34, Kocaeli 32 derece.

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den bölge bölge hava tahmini - 6

İç Anadolu'da da öğle sıcaklıklar hissedilir derecede arttı öğle Sivas ve Konya 30, Niğde 29 derece. Gece-gündüz sıcaklık farkı yine fazla, gece Sivas ve Kayseri 12, Eskişehir 13 derece.

Ege'de güneşin altında sıcaklık çok fazla 40 dereceyi aşıyor. Gölgede ise Denizli 36, Manisa 38, Afyon 30, Bodrum 35 derece. Bölgede geceler ise serin.

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den bölge bölge hava tahmini - 7

Akdeniz öğle saatleri hala çok bunaltıcı. Gölgede Adana 35, Isparta 32 derece. Güneydoğu'da sıcaklık arttı, Gaziantep 35, Diyarbakır 37 derece.

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den bölge bölge hava tahmini - 8

Karadenizin doğusunda bulutluluk fazla, Zonguldak, Rize boyunca sahillerde sıcaklık 25-26 derece. Artvin, Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars tarafında gün içinde sağanak geçişleri bekleniyor. Erzurum 25, Malatya 33 derece.

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den bölge bölge hava tahmini - 9

24 EYLÜL PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den bölge bölge hava tahmini - 10

25 EYLÜL PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den bölge bölge hava tahmini - 11

26 EYLÜL SALI HAVA NASIL OLACAK?

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den bölge bölge hava tahmini - 12

27 EYLÜL ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den bölge bölge hava tahmini - 13

28 EYLÜL PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

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