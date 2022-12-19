Bu hafta hava nasıl olacak? Nerelerde kar yağacak? (MGM 5 günlük hava durumu raporu)

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, ile Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Ardahan ve Erzincan çevreleri, Çanakkale ve Kırklareli'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Trakya'nın yüksek kesimleri, Bursa, Bilecik ve Kütahya'nın yüksekleri, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde ülkemizin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, NTV canlı yayınında bazı şehir merkezlerinin kar etkisinde kalacağını belirtti.
Çalışkan, “İstanbul’da soğuk bir hava var, fırtına da var. Poyraz Marmara’da etkili oluyor. Ege bölgesinde İzmir, Bodrum tarafında da rüzgarın hızı 70-80 kilometreye kadar çıkıyor. Hissedilen sıcaklık neredeyse 9 derece olacak İzmir’de. İlerleyen saatlerde Kastamonu’da, Tokat, Amasya, Samsun ve Ordu’da rakımı 900’ün üzerinde olan yerlerde yoğun kar olacak. Orada birçok ilçenin rakımı 900’ün üzerinde. Bolu Dağı’na kısa süreli kar yağar, Karadeniz’de birçok yere sulu kar yağar. Akşam saatlerinden sonra Sivas merkezde kar başlar. Kayseri, Konya merkezde de gece yarısı ve yarın kar yağışı var. İstanbul yarın yağışsız ama soğuk ve rüzgarlı” değerlendirmesini yaptı.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derece azalacağı ve mevsim normallerine düşeceği, Akdeniz ile Doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman fırtına(40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyıları ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına(40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 10 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
MGM Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa ve Tekirdağ için uyarıda bulundu.
SARI KODLU UYARI NEDİR?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
EDİRNE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutluADANA °C, 21°C
Az bulutlu ve açıkANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutluANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla hafif karlakarışık yağmur ve hafif kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurluBOLU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlıKASTAMONU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.AĞRI °C, 9°C
Parçalı bulutluERZURUM °C, 7°C
Parçalı bulutluDİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 15°C
Az bulutlu ve açıkMARDİN °C, 14°C
Az bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık