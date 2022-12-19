Bu hafta hava nasıl olacak? Nerelerde kar yağacak? (MGM 5 günlük hava durumu raporu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bugün Türkiye'nin, kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yeni haftaya girerken sıcaklık düşecek. Meteoroloji'de İstanbul'un içinde bulunduğu 10 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Türkiye'nin bazı bölgelerinde, yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı bekleniyor.

Bu hafta hava nasıl olacak? Nerelerde kar yağacak? (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 1

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, ile Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Ardahan ve Erzincan çevreleri, Çanakkale ve Kırklareli'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Trakya'nın yüksek kesimleri, Bursa, Bilecik ve Kütahya'nın yüksekleri, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde ülkemizin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Bu hafta hava nasıl olacak? Nerelerde kar yağacak? (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 2

NERELERDE KAR YAĞACAK?

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, NTV canlı yayınında bazı şehir merkezlerinin kar etkisinde  kalacağını belirtti.

Çalışkan, “İstanbul’da soğuk bir hava var, fırtına da var. Poyraz Marmara’da etkili oluyor. Ege bölgesinde İzmir, Bodrum tarafında da rüzgarın hızı 70-80 kilometreye kadar çıkıyor. Hissedilen sıcaklık neredeyse 9 derece olacak İzmir’de. İlerleyen saatlerde Kastamonu’da, Tokat, Amasya, Samsun ve Ordu’da rakımı 900’ün üzerinde olan yerlerde yoğun kar olacak. Orada birçok ilçenin rakımı 900’ün üzerinde. Bolu Dağı’na kısa süreli kar yağar, Karadeniz’de birçok yere sulu kar yağar. Akşam saatlerinden sonra Sivas merkezde kar başlar. Kayseri, Konya merkezde de gece yarısı ve yarın kar yağışı var. İstanbul yarın yağışsız ama soğuk ve rüzgarlı” değerlendirmesini yaptı.

Bu hafta hava nasıl olacak? Nerelerde kar yağacak? (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 3

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derece azalacağı ve mevsim normallerine düşeceği, Akdeniz ile Doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman fırtına(40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bu hafta hava nasıl olacak? Nerelerde kar yağacak? (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 4

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyıları ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına(40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Bu hafta hava nasıl olacak? Nerelerde kar yağacak? (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 5

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 10 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. 

MGM Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa ve Tekirdağ için uyarıda bulundu. 

SARI KODLU UYARI NEDİR?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Bu hafta hava nasıl olacak? Nerelerde kar yağacak? (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 6

19 ARALIK PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Bu hafta hava nasıl olacak? Nerelerde kar yağacak? (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 7

20 ARALIK SALI HAVA NASIL OLACAK?

Bu hafta hava nasıl olacak? Nerelerde kar yağacak? (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 8

21 ARALIK ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Bu hafta hava nasıl olacak? Nerelerde kar yağacak? (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 9

21 ARALIK PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Bu hafta hava nasıl olacak? Nerelerde kar yağacak? (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 10

21 ARALIK CUMA HAVA NASIL OLACAK?

Bu hafta hava nasıl olacak? Nerelerde kar yağacak? (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 11

EDİRNE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla hafif karlakarışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu

BOLU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Bu hafta hava nasıl olacak? Nerelerde kar yağacak? (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 12

AMASYA °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AĞRI °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

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