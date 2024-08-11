Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar salıdan itibaren artacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Yeni haftanın ilk günlerinde hava sıcaklıkları ortalamanın üzerinde seyredecek. Salı gününden itibaren sıcaklıkların bir kademe daha artması bekleniyor. Megakent İstanbul’da hava daha nemli olmaya başlarken, 5 gün daha poyrazın sert esmesi bekleniyor. Ege’de ise salı günü poyrazın hafiflemesiyle hava daha da sıcak hissedilecek.
Yeni haftanın ilk gününde sıcaklıklar ortalamanın biraz üzerinde başlayacak. Salı günü ise sıcaklıklarda bir kademe daha artış olacak.