Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar salıdan itibaren artacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Yeni haftanın ilk günlerinde hava sıcaklıkları ortalamanın üzerinde seyredecek. Salı gününden itibaren sıcaklıkların bir kademe daha artması bekleniyor. Megakent İstanbul’da hava daha nemli olmaya başlarken, 5 gün daha poyrazın sert esmesi bekleniyor. Ege’de ise salı günü poyrazın hafiflemesiyle hava daha da sıcak hissedilecek.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar salıdan itibaren artacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Yeni haftanın ilk gününde sıcaklıklar ortalamanın biraz üzerinde başlayacak. Salı günü ise sıcaklıklarda bir kademe daha artış olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar salıdan itibaren artacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

İstanbul’da hava bugünlerde daha nemli olmaya başladı. Hava açık, sıcaklık 33 derece.

Megakentte 5 gün daha poyraz sert eserek serinlik sağlayacak.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar salıdan itibaren artacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

Ankara güneşli. Öğle 32, gece 18 derece.

İzmir’de poyraz sert ve kuru esiyor. Sıcaklık 36 derece.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar salıdan itibaren artacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

Bursa güneşli, hava geçen günlerden daha sıcak olacak, 35 derece.

Antalya’da ise hissedilen sıcaklık yine 40 derecelerde…

Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar salıdan itibaren artacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

MARMARA'DA POYRAZ ETKİSİ

Marmara’da güneşli ve sıcak günler devam ederken bölgeye serinlik veren poyraz bu hafta da sert esecek. Edirne 38, diğer kentler 33-34 derece olacak.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar salıdan itibaren artacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6

İÇ ANADOLU'DA RÜZGAR SERT ESİYOR

İç Anadolu’da bugünlerde hava açık. Rüzgar ise Sivas-Konya arasında kuzeyden sert esiyor. Eskişehir 32, Kayseri 31, Sivas 28, Kınya 30 derece. Gece Sivas ve Kayseri 13 dereceye iniyor.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar salıdan itibaren artacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7

EGE'DE SALIDAN SONRA SICAKLIK ARTACAK

Ege’de Manisa-Aydın boyunca kuvvetli esen poyraz serinlik vermeye devam edecek.

Manisa, Muğla ve Denizli 39, Kütahya 31, Bodrum 40 derece. Salı rüzgarlar hafifliyor, Manisa ve Aydın’da sıcaklık 40 derecenin de üzerine çıkacak.
Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar salıdan itibaren artacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 8

AKDENİZ'DE BUNALTAN SICAKLAR

Akdeniz geneli açık, bağıl nemin etkisiyle hava daha da bunaltıcı oluyor. Hissedilen sıcaklık Adana’da 45, Mersin’de 42, Hatay’da 37 derece. Kahramanmaraş 39, Isparta ise 34 derece olacak.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar salıdan itibaren artacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 9

KARADENİZ'DE YAZ SAĞANAKLARI

Karadeniz’in doğusundaki sağanak yağışlar, salı hafifleyecek. Pazartesi Trabzon-Artvin arasında sel tehlikesi var, tedbirli olunmalı. Bolu ve Kastamonu 31, Samsun 32, Trabzon 30 derece.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar salıdan itibaren artacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 10

GÜNEYDOĞU YANIYOR

Doğu Anadolu’da Erzurum, Kars, Ardahan’da yaz yağmurları etkili olacak. Diğer şehirlerde hava açık. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu güneşli, sıcaklık yine yüksek. Gaziantep 38, Diyarbakır 40 derece olacak.

Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar salıdan itibaren artacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 11

12 AĞUSTOS HAVA DURUMU

Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar salıdan itibaren artacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 12

13 AĞUSTOS HAVA DURUMU

Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar salıdan itibaren artacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 13

14 AĞUSTOS HAVA DURUMU

Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar salıdan itibaren artacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 14

15 AĞUSTOS HAVA DURUMU

Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar salıdan itibaren artacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 15

16 AĞUSTOS HAVA DURUMU

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