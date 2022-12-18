Bu hafta hava nasıl olacak? Yağışlı hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu)

Kış mevsimindeyiz ancak sıcaklık yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Özellikle Batı'da hava bahar aylarını aratmıyor. Peki sıcaklık ne zaman mevsim normallerine dönecek, yeni haftayla birlikte havada değişiklik olacak mı? NTV Meteroloji Uzmanı Dilek Çalışkan anlattı...
NTV Meteroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, "Serin bir hava var. Ve Pazartesi günü bu çöl sıcağı gidiyor, Rusya üzerinden soğuk hava dalgası gelecek. Salı ve Çarşamba günleri karadeniz’in yüksek kesimleri birçok nokta kar görecek hatta bu sefer merkezlere de kar yağabilir. Sivas, Yozgat, Bolu dağına salı çarşamba arasında kısa da olsa kar yağma ihtimali var ama bu soğuk hava perşembeye kadar kalacak perşembeden sonra sıcaklık yükseliyor" dedi.
Yapılan en son değerlendirmelere göre; Marmara (Balıkesir'in güney kesimleri ve Bilecik hariç), Batı Karadeniz, Samsun ve Ordu çevrelerinin çok bulutlu batı kesimlerden başlamak üzere aralıklı sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kırklareli ve Edirne çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması, yurdun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bugün beklenen sağanak yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri zamanla çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinden sonra, iç kesimleri akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AMASYA °C, 16°C
Parçalı bulutluSAMSUN °C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı bulutlu
AĞRI °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık