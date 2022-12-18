Bu hafta hava nasıl olacak? Yağışlı hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu)

Yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde. Hafta sonu, Marmara başta olmak üzere, Ege ve Akdeniz bölgelerinde hava bahar aylarını aratmıyor. Yeni haftaya girerken sıcaklık düşecek. Türkiye'nin bazı bölgelerinde, yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı bekleniyor.

Bu hafta hava nasıl olacak? Yağışlı hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 1

Kış mevsimindeyiz ancak sıcaklık yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Özellikle Batı'da hava bahar aylarını aratmıyor. Peki sıcaklık ne zaman mevsim normallerine dönecek, yeni haftayla birlikte havada değişiklik olacak mı? NTV Meteroloji Uzmanı Dilek Çalışkan anlattı...

Bu hafta hava nasıl olacak? Yağışlı hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 2

NTV Meteroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, "Serin bir hava var. Ve Pazartesi günü bu çöl sıcağı gidiyor, Rusya üzerinden soğuk hava dalgası gelecek. Salı ve Çarşamba günleri karadeniz’in yüksek kesimleri birçok nokta kar görecek hatta bu sefer merkezlere de kar yağabilir. Sivas, Yozgat, Bolu dağına salı çarşamba arasında kısa da olsa kar yağma ihtimali var ama bu soğuk hava perşembeye kadar kalacak perşembeden sonra sıcaklık yükseliyor" dedi.

Bu hafta hava nasıl olacak? Yağışlı hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 3

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Marmara (Balıkesir'in güney kesimleri ve Bilecik hariç), Batı Karadeniz, Samsun ve Ordu çevrelerinin çok bulutlu batı kesimlerden başlamak üzere aralıklı sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kırklareli ve Edirne çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması, yurdun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Bu hafta hava nasıl olacak? Yağışlı hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 4

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bugün beklenen sağanak yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Bu hafta hava nasıl olacak? Yağışlı hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 5

18 ARALIK PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

Bu hafta hava nasıl olacak? Yağışlı hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 6

19 ARALIK PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Bu hafta hava nasıl olacak? Yağışlı hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 7

20 ARALIK SALI HAVA NASIL OLACAK?

Bu hafta hava nasıl olacak? Yağışlı hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 8

21 ARALIK ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Bu hafta hava nasıl olacak? Yağışlı hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 9

22 ARALIK PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Bu hafta hava nasıl olacak? Yağışlı hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 10

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinden sonra, iç kesimleri akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Bu hafta hava nasıl olacak? Yağışlı hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu) - 11

AMASYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı bulutlu

AĞRI °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

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