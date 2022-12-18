Bu hafta hava nasıl olacak? Yağışlı hava geri dönüyor (MGM 5 günlük hava durumu raporu)

NTV Meteroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, "Serin bir hava var. Ve Pazartesi günü bu çöl sıcağı gidiyor, Rusya üzerinden soğuk hava dalgası gelecek. Salı ve Çarşamba günleri karadeniz’in yüksek kesimleri birçok nokta kar görecek hatta bu sefer merkezlere de kar yağabilir. Sivas, Yozgat, Bolu dağına salı çarşamba arasında kısa da olsa kar yağma ihtimali var ama bu soğuk hava perşembeye kadar kalacak perşembeden sonra sıcaklık yükseliyor" dedi.