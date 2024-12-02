Bu hafta hava nasıl olacak? Meteorolojiden Antalya için turuncu kodlu uyarı! (Ani sel, fırtına ve hortuma dikkat!)

Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken, Akdeniz’de bu akşam saatlerinde çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam başlaması beklenen yağış nedeniyle Antalya’ya turuncu kodlu uyarıda bulundu. İl genelinde yerel kuvvetli olması beklenen yağışın, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli olacağı bildirildi. Salı gecesine kadar sürmesi beklenen yağış nedeniyle dolu, hortum ve kısa süreli fırtınaya karşı dikkatli olunması istendi.

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteorolojiden Antalya için turuncu kodlu uyarı! (Ani sel, fırtına ve hortuma dikkat!) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, yağmur ve sağanak kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteorolojiden Antalya için turuncu kodlu uyarı! (Ani sel, fırtına ve hortuma dikkat!) - 2

ANTALYA İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Yağışların Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Her iki kentte görülecek yağışların, yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteorolojiden Antalya için turuncu kodlu uyarı! (Ani sel, fırtına ve hortuma dikkat!) - 3

BU AKŞAM BAŞLAYACAK

Antalya’da beklenen sağanak öncesinde turuncu kodlu uyarıda bulunuldu.

Kentte bazı bölgelerde metrekareye 100 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bu akşam başlaması beklenen yağışın il genelinde yerel kuvvetli, öşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı bildirildi.

Yağışın salı günü gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Açıklamada, “Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteorolojiden Antalya için turuncu kodlu uyarı! (Ani sel, fırtına ve hortuma dikkat!) - 4

İSTANBUL’DA 3 GÜN SAĞANAK VAR

İstanbul’da bugün kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak yağış görülecek.

Megakentteki yağışların salı ve çarşamba günü de etkili olması, perşembe günü etkisini yitirmesi bekleniyor.

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteorolojiden Antalya için turuncu kodlu uyarı! (Ani sel, fırtına ve hortuma dikkat!) - 5

BUZLANMA VE DONA DİKKAT

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Rüzgarın Marmara’nın batısında Kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40 - 60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Bu hafta hava nasıl olacak? Meteorolojiden Antalya için turuncu kodlu uyarı! (Ani sel, fırtına ve hortuma dikkat!) - 6

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, İç Anadolu’nun güneyinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteorolojiden Antalya için turuncu kodlu uyarı! (Ani sel, fırtına ve hortuma dikkat!) - 7

İL İL HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

Çok bulutlu sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu, yükseklerinde karla karışık yağmurlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteorolojiden Antalya için turuncu kodlu uyarı! (Ani sel, fırtına ve hortuma dikkat!) - 8

ADANA °C, 18°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

ANKARA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteorolojiden Antalya için turuncu kodlu uyarı! (Ani sel, fırtına ve hortuma dikkat!) - 9

KASTAMONU °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 1°C

Az bulutlu

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteorolojiden Antalya için turuncu kodlu uyarı! (Ani sel, fırtına ve hortuma dikkat!) - 10

MALATYA °C, 6°C

Az bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 11°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Az bulutlu

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteorolojiden Antalya için turuncu kodlu uyarı! (Ani sel, fırtına ve hortuma dikkat!) - 11

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteorolojiden Antalya için turuncu kodlu uyarı! (Ani sel, fırtına ve hortuma dikkat!) - 12
Bu hafta hava nasıl olacak? Meteorolojiden Antalya için turuncu kodlu uyarı! (Ani sel, fırtına ve hortuma dikkat!) - 13
Bu hafta hava nasıl olacak? Meteorolojiden Antalya için turuncu kodlu uyarı! (Ani sel, fırtına ve hortuma dikkat!) - 14
Bu hafta hava nasıl olacak? Meteorolojiden Antalya için turuncu kodlu uyarı! (Ani sel, fırtına ve hortuma dikkat!) - 15
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