Bu hafta hava nasıl olacak? Meteorolojiden Antalya için turuncu kodlu uyarı! (Ani sel, fırtına ve hortuma dikkat!)
Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken, Akdeniz’de bu akşam saatlerinde çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam başlaması beklenen yağış nedeniyle Antalya’ya turuncu kodlu uyarıda bulundu. İl genelinde yerel kuvvetli olması beklenen yağışın, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli olacağı bildirildi. Salı gecesine kadar sürmesi beklenen yağış nedeniyle dolu, hortum ve kısa süreli fırtınaya karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, yağmur ve sağanak kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.